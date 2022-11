Ione Belarra: "Los niños no son pertenencias, posesiones o cosas, sino sujetos con derechos"

MADRID, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, ha advertido de que los niños, niñas y adolescentes "no son posesiones, pertenencias o cosas" sino "sujetos con derechos" y ha pedido seguir trabajando para que zarandear a un hijo cause el mismo "reproche" social que genera que un hombre lo haga con una mujer.

"Hay que desterrar los discursos que tratan a los niños como meros complementos de sus padres, los niños no son pertenencias, no son posesiones, no son cosas, son sujetos con derechos propios que tienen que ser garantizados, le pese quien le pese", ha subrayado Belarra este miércoles durante el acto 'A ti te importa: Estrategia de Erradicación de la Violencia contra la Infancia', para presentar este documento que fue aprobado este martes por el Consejo de Ministros.

La ministra de Derechos Sociales ha indicado que con la Ley de protección a la infancia frente a la violencia y con esta Estrategia quieren promover una sociedad del "buen trato". "Si hoy nadie duda de que el hombre no tiene derecho a zarandear a su pareja, ¿por qué no causa el mismo reproche social que se haga con un hijo o una hija?", se ha preguntado Belarra, añadiendo que es "inaceptable cualquier forma de violencia" contra la infancia.

Si bien, según ha apuntado, aún hoy en España "se siguen vulnerando" los derechos de los niños, por ejemplo, "cada vez que un niño es acosado, cada vez que una niña tiene que conformarse con lo que su familia le ofrece para comer y no lo que necesita, cada vez que no puede hacer los deberes porque no tiene luz u ordenador, o cada vez que tiene que esperar días y días para que le vea el pediatra".

En este sentido, ha lanzado un reproche contra quienes "recortan y privatizan los servicios públicos" pues es "un ataque a la sociedad" y ha mostrado su agradecimiento a los ciudadanos que se "movilizan" contra estos "recortes".

Belarra también ha pedido "no mirar hacia otro lado" cuando "cada semana hay casos de malos tratos, de negligencia o de bulliyng, y reconocer que "los monstruos no están en la oscuridad o bajo la cama sino en las propias familias y colegios".

Por ello, la ministra de Derechos Sociales ha abundado en la importancia de transformar la sociedad "desde la raíz" y, en este sentido, ha destacado algunas de las medidas incluidas en la Estrategia de Infancia como la creación de entornos seguros para los niños, la garantía de una atención especializada o los "planes de formación" y apoyo a familias "que impulsen la parentalidad positiva".

Igualmente, ha indicado que quieren seguir dando pasos para conseguir una justicia especializada, con turnos de oficio especializados, la realización de la prueba preconstituida a la mayor brevedad y el impulso a nivel estatal del modelo Barnahus de casas de infancia y adolescencia que acompañan al menor durante el proceso judicial en casos de violencia sexual.

Al mismo tiempo, Ione Belarra ha ahondado en la necesidad de garantizar el derecho a la conciliación que "aunque parece de sentido común, en España no se cumple", un punto que será abordado en la Ley de Familias que será aprobada en las "próximas semanas", según ha avanzado.