Juventud e Infancia interpela a la sociedad para abordar la violencia contra menores y adolescentes en el ámbito público

Lanza la campaña 'Señales que podrían decir mucho' con mensajes como "que rompa sus juguetes es normal, que los maltrate podría no serlo'

MADRID, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Juventud e Infancia ha lanzado este lunes la campaña 'Señales que podrían decir mucho', en la que interpela a la sociedad para abordar las violencias contra los menores y los adolescentes en el ámbito público.

En este sentido, la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha indicado en la presentación de la campaña, que ha tenido lugar en la sede del ministerio, que "aunque la violencia contra la infancia se dé en el ámbito privado, hay que abordarla socialmente".

"Hemos querido plantear una campaña que aborda las diferentes violencias contra la infancia y la adolescencia, no una en particular, sino todas en general, sobre todo con el denominador común de interpelar a la sociedad en su conjunto y tratar de ponerlo en el ámbito público. Es decir, hacer esa transición de lo privado, aunque es verdad que afecta al ámbito privado, pero tratar de ponerlo en el orden del ámbito público", ha explicado la ministra.

En esta misma línea, Rego ha avanzado que su departamento prevé publicar "en unas pocas semanas" una macroencuesta con "una foto fija" del estado de la violencia en la infancia en España. "Es una encuesta que empezamos a hacer hace prácticamente un año, en enero. Tiene como duración un año completo, es una encuesta bastante ambiciosa, no se hace algo de esta envergadura a nivel poderes públicos desde el año 94 y ahí vamos a tener una buena foto de cuál es el estado de los distintos tipos de violencia que afectan a la infancia en nuestro país", ha asegurado Rego para añadir que son varios los tipos de violencia que afectan a la infancia.

Por su parte, la directora general de Derechos de la Infancia y Adolescencia, Sandra de Garmendia, ha señalado que la campaña tiene dos objetivos. El primero, ha dicho que es "fomentar un consenso social de rechazo hacia las violencias contra los niños, niñas y adolescentes". Mientras, el segundo es "promover que las personas que presencien o que sospechen de casos de violencia puedan intervenir para asegurar precisamente esta protección hacia los niños y las niñas".

Asimismo, ha alertado de que los diferentes tipos de violencias tienen "consecuencias muy graves tanto en el desarrollo físico como en el desarrollo emocional o en el desarrollo psicológico de un niño o una niña". "Ante un indicio o un caso de sospecha, es un deber generalizado de toda la ciudadanía ponerlo en conocimiento de las autoridades competentes", ha subrayado.

En esta misma línea, ha interpelado a los profesionales que trabajan directamente con niños, que ha dicho que tienen un "deber cualificado" y un "deber más exigente" de poner un caso de violencia en conocimiento de las autoridades. "Pensamos en los sanitarios, en los centros de protección, en los centros de acogida y asilo y atención humanitaria, es decir, de cualquier lugar donde un niño o una niña o una adolescente esté residiendo, cualquier profesional, evidentemente también en el ámbito de ocio, con entrenadores, con monitores, etcétera", ha añadido.

En todo caso, ha agregado que "queda muchísimo por hacer y queda mucho camino por hacer en materia de sensibilización". "Y por eso estamos presentando esta campaña, porque tenemos que conocer la realidad y porque la sociedad tiene un papel protector con los niños y las niñas", ha destacado.

SEÑALES A LAS QUE PRESTAR LA ATENCIÓN

En este sentido, desde Juventud e Infancia han compartido algunas señales a las que la sociedad debe prestar atención, como los cambios bruscos, sobre los que Garmendia ha avisado de que "pueden ser indicadores de estrés, indicadores de miedo, indicadores de ansiedad". Además, otros indicadores son las somatizaciones, el miedo incontrolado, el silencio, evitar a algunas personas y lugares, el rechazo a desnudarse, los juegos violentos, y, en adolescentes, conductas de riesgo como el consumo de drogas, de alcohol o conductas sexualizadas para su edad.

La campaña va dirigida a un público adulto que esté trabajando, que esté en contacto con los menores de edad, así como a personas de entre 50 y 75 años. Según ha explicado Garmendia, cuenta con un spot, en distintas duraciones, así como una cuña de radio también y tres elementos gráficos, en español, en gallego, en euskera, en catalán y en valenciano. Además, ha expuesto que se difundirá en televisiones públicas y privadas, y tanto a nivel estatal como a nivel regional.

En cuanto a los elementos gráficos, en estos figuran frases como 'que le dé pereza ducharse es normal, que le dé miedo podría no serlo'; 'que rompa sus juguetes es normal, que los maltrate podría no serlo'; y 'que quiera quedarse en el parque es normal, que evite volver a casa podría no serlo'.