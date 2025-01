ONG de infancia denuncian la "preocupante" situación de los menores migrantes no acompañados y exigen un acuerdo en 2025

Los entornos digitales, el cambio climático y la pobreza infantil, retos a afrontar también en este nuevo año

MADRID, 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

Plataforma de Infancia, Save the Children y el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) han coincidido en denunciar, en declaraciones a Europa Press, la "preocupante" situación de los menores migrantes no acompañados y han exigido a la clase política que alcance un acuerdo en 2025.

En este sentido, el director de la Plataforma de Infancia, Ricardo Ibarra, ha lamentado "los pocos avances o casi retrocesos" en cuanto a los menores migrantes no acompañados. "La situación en Canarias cada vez es más insostenible", ha recalcado para añadir que los que están sufriendo son "los niños y niñas que están allí".

Así lo ha puesto de manifiesto Ibarra sobre la falta de acuerdo entre el Gobierno y el PP para reformar el artículo 35 de la Ley de Extranjería para repartir de forma obligatoria a los menores migrantes no acompañados entre las comunidades autónomas.

En esta misma línea, Ibarra ha pedido que esta cuestión se solvente "de una manera estructural y no coyuntural con una solución para los próximos años". Además, ha solicitado al Ministerio de Juventud e Infancia que aborde en 2025 la pobreza infantil a través del Pacto de Estado y que desarrolle medidas como la ayuda a la crianza o los permisos de retribución parental.

Precisamente, sobre estas últimas cuestiones, recogidas en la Ley de Familias, que se encuentra en tramitación parlamentaria, ha denunciado que se siga retrasando. "Realmente, no hemos tenido prácticamente avances en ese sentido", ha lamentado.

Por su parte, la directora de Incidencia Social y Política en Save the Children, Catalina Perazzo, ha acusado de "irresponsabilidad" a la clase política, por no haber sido "capaz" este año de encontrar un acuerdo "para trasladar y atender a la infancia no acompañada con las garantías que la normativa nacional e internacional establece".

En este sentido, ha recordado que durante 2024 "los derechos de la infancia se han visto en ocasiones, y no siempre para bien, en el centro del debate político". "Nos hemos encontrado con un debate social e institucional en torno a la protección de niños, niñas y adolescentes en el entorno digital que, lamentablemente, no siempre ha contado con su opinión", ha asegurado. En cuanto al Anteproyecto de Ley para la Protección del Menor en el entorno digital y al Informe del Comité de Personas Expertas sobre la materia, ha dicho que "será esencial ver su desarrollo en términos de implementación y perspectiva de infancia".

Igualmente, Perazzo ha apuntado que "la pobreza infantil sigue limitando los derechos de la infancia y adolescencia más vulnerable". Así, ha recordado que, según los últimos datos oficiales, la tasa de pobreza infantil es 8,7 puntos mayor que la de la población general, la mayor brecha de toda la serie histórica. En total, 979.493 niños y adolescentes carecen de los bienes y servicios básicos para mantener unas condiciones de vida dignas. "Esta situación es inaceptable en una de las economías más fuertes de la Unión Europea y requiere de un acuerdo decidido de todas las fuerzas políticas que confiamos llegue en 2025", ha reclamado.

Otro de los temas que ha destacado es la "vulnerabilidad" de España ante los efectos del cambio climático. "Las necesidades de los niños y niñas deben tenerse en cuenta en los planes de contingencia ante emergencias climáticas a nivel nacional y autonómico", ha indicado sobre la dana del pasado mes de octubre.

Por otro lado, la directora de Influencia, Programas y Alianzas de UNICEF España, Lara Contreras, ha demandado para los menores migrantes no acompañados "un sistema de traslados ágil, coordinado y que priorice el interés superior del niño". "Esperamos que en 2025 se produzca ese acuerdo, que debe contar con recursos suficientes y estar coordinado entre todas las partes implicadas", ha subrayado en una entrevista a Europa Press.

UNICEF PIDE ACTUAR "DE UNA VEZ POR TODAS" ANTE LA POBREZA INFANTIL

Contreras también se ha referido a la pobreza infantil y ha dicho que el reto de 2025 es "actuar, de una vez por todas, para reducir esa cifra". Además, ha pedido proteger a los menores en el entorno digital, otro de los retos para el próximo año. "Hay que tomar medidas para combatir los riesgos del mundo online y proteger los derechos digitales tanto como el resto de derechos de infancia", ha indicado.

En cuanto a los más de 160.000 niños afectados por la dana en Valencia, Contreras ha pedido que en 2025 se cuide su salud mental, así como que se garantice su derecho a la educación.

Finalmente, Contreras ha expuesto que España cuenta hasta la fecha con 321 entidades locales forman parte de la red de Ciudades Amigas de la Infancia y cerca de 25.000 niños y adolescentes forman parte de diferentes estructuras de participación infantil. "Nuestro objetivo para 2025 es seguir ampliando esa participación para que las propuestas de la infancia y la adolescencia sigan llegando muy lejos y sean escuchadas por las autoridades encargadas de implementar políticas públicas que tengan en cuenta esas propuestas", ha concluido.