ONG piden en el Congreso reforzar la protección infantil en Internet y responsabilizar a las plataformas digitales

Archivo - Un niño usa el teléfono móvil y una tablet, a 18 de octubre de 2023, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

UNICEF y Save the Children han pedido en el Congreso reforzar la protección infantil en Internet y responsabilizar a las plataformas digitales.

Así lo han puesto de manifiesto en la comisión de Justicia del Congreso de Diputados, donde han comparecido para abordar sus propuestas al proyecto de ley orgánica para la Protección de las Personas Menores de Edad en los Entornos Digitales, que actualmente se está tramitando en el Parlamento.

En este sentido, el Responsable de Educación y derechos digitales de la infancia en UNICEF España, Ignacio Guadix ha identificado tres ámbitos prioritarios de preocupación: el deterioro del bienestar emocional de los menores que hacen un uso intensivo o precoz de la tecnología; las violencias digitales; y la exposición de los menores a la desinformación.

"Podemos optar por dos caminos: uno asustarnos, empezar a prohibir y decir que todo es terrible y que esto no puede seguir o ser proactivos y empezar a establecer cómo queremos que sea el entorno digital en el que nos desenvolvamos", ha asegurado.

En esta misma línea, Guadix ha propuesto cuatro ejes a tener en cuenta en las políticas públicas: acceso digital, protección, educación, y el derecho de participación infantil.

Para Guadix, "la sociedad digital es un ámbito de expansión de los propios derechos y libertades de los ciudadanos" y "pensar que pueden estar fuera es limitarles el derecho a la educación".

Por su parte, la directora de influencia y desarrollo territorial de Save the Children, Catalina Perazzo, ha pedido reforzar el enfoque de derechos de la infancia incorporando una referencia expresa a la Observación General nº 25 del Comité de Derechos del Niño, que insta a garantizar todos los derechos de los menores también en el entorno digital, como el acceso a información veraz, la educación o la participación.

En segundo lugar, ha propuesto reforzar la responsabilidad y la diligencia debida de las plataformas digitales. Para ello, ha apostado por incorporar en la ley el principio de diligencia frente a contenidos y conductas que faciliten la explotación o violencia sexual.

En este mismo punto, ha planteado la necesidad de una rendición de cuentas algorítmica, evaluaciones de impacto sobre la identidad y restricciones a la publicidad dirigida a menores y a las prácticas adictivas.

"En lo que se refiere a las plataformas, hemos visto que la autorregulación y los códigos de conducta son un paso, pero no son suficientes. Creemos que sí que se tiene que promover la autorregulación y los códigos de conducta, pero también creemos que deben ser evaluables, que debe haber compromisos de autorregulación con una evaluación periódica por una autoridad competente y con resultados que sean públicos", ha apuntado.

Entre las propuestas penales, Perazzo ha solicitado sustituir el término "pornografía infantil" por "material de abuso sexual de menores" en el artículo 189.1 del Código Penal, con el fin de alinearse con los estándares internacionales y visibilizar que las imágenes representan abusos reales contra niños y niñas.

También ha recomendado ampliar el concepto de "simulación realista" para incluir contenidos generados con inteligencia artificial o animaciones que representen menores en contextos sexuales, anticipándose al uso de tecnologías que pueden reproducir imágenes falsas pero verosímiles.

COMISIÓN INTERMINISTERIAL

Otro de los ejes propuestos por Save the Children ha sido la creación de una Comisión Interministerial para la Protección de la Infancia en Entornos Digitales, encargada de coordinar las políticas públicas, evaluar el impacto de las medidas y adaptar la normativa a los avances tecnológicos y nuevos riesgos.

Finalmente, Perazzo ha destacado la necesidad de reforzar la educación digital, el acompañamiento familiar y la formación afectivo-sexual en todos los niveles educativos, para fomentar una "ciudadanía digital responsable".

En cuanto a los grupos parlamentarios, la socialista Milena Herrera ha señalado sobre la ley para la protección de los menores en entornos digitales que es una norma que se ha redactado teniendo en cuenta informes recabados "en un gran número de organismos y entidades". "Ahora deberemos negociar los parlamentarios para intentar mejorarlo en la medida de lo posible", ha recordado.

Por el PP, Fernando de la Rosa, ha compartido con el responsable de UNICEF "la facilidad de acceso a contenidos inapropiados como pornografía, violencia explícita, discursos de odio, apuestas o contenido no regulado". Según ha advertido, ello "representa un riesgo grave para la salud mental" de los menores.

Por Sumar, Nahuel González ha explicado que tienen que ser los padres y las madres quienes regulen los entornos digitales pero con mecanismos legislativos para que el algoritmo no "perjudique" a los menores y que existan "mecanismos de control más eficaces".

Mientras, por Vox, Blanca Armario ha indicado que los padres son los que tienen que proteger a sus hijos. A su juicio, los progenitores tienen el derecho de elegir "qué es lo que es bueno o no para ellos".