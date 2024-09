El Gobierno avanza que se reunirá con el PP "cuanto antes" para negociar sobre la reforma de la Ley de Extranjería

MADRID, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha avanzado este martes que el Gobierno se reunirá con el PP "cuanto antes" para negociar sobre la reforma de la Ley de Extranjería para repartir a menores migrantes no acompañados.

"En ese sentido, también comunico que ya le he trasladado al Partido Popular la posibilidad de sentarnos cuanto antes, por parte de nuestro ministerio cuanto antes y nos ha trasladado que sí, que vamos a proceder a seguir en esas negociaciones y lo haremos una vez que ya las agendas estén culminadas", ha asegurado Torres en declaraciones a los medios en el Senado tras presidir la Comisión Interministerial de Inmigración.

Además, Torres ha indicado que el siguiente paso será cuadrar agendas con las administraciones afectadas. Así, ha añadido que el Gobierno de España "sigue poniendo soluciones, tendiendo la mano" para dar respuesta a la situación de los menores migrantes no acompañados.

Respecto al protocolo canario de acogida de menores migrantes, Torres ha dicho que el Ejecutivo no tuvo previamente "ni documentos, ni información" sobre el mismo. Además, ha recalcado que entienden que el protocolo "vulnera a la Constitución en distintos aspectos".

En esta misma línea, ha explicado que el protocolo discrimina entre los menores no acompañados si son extranjeros o inmigrantes o si no lo son, y ha añadido que "no cabe esa distinción en la Constitución".

"También entendemos que ese protocolo traslada que hay competencia al Gobierno de España de manera unilateral, es decir, invade claramente actuaciones que son de la Mesa General del Estado y otras cuestiones que también están en ese documento", ha agregado para añadir que fue ello lo que hizo que se activaran los servicios jurídicos del Estado y de la Fiscalía.

Así, ha recordado que el Consejo de Ministros ha pedido al Consejo de Estado un informe sobre el protocolo, pero ha confiado en el diálogo y los acuerdos para solventar diferencias.

Finalmente, ha destacado la labor del Ministerio de Juventud e Infancia que ha dicho que ha informado sobre el trabajo realizado para saber el número de menores que están en las comunidades autónomas y los recursos de los que se disponen.