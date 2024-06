Se presenta el recetario solidario de CEAR 'Acoge un Plato' con 24 recetas de personas refugiadas

El recetario reúne recetas de personas refugiadas atendidas por CEAR tras haberse visto obligadas a abandonar sus países

MADRID, 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Mercado de la Paz de Madrid ha acogido este lunes el acto de presentación del recetario solidario 'Acoge un Plato: porque las recetas no entienden de fronteras', en el que el ceviche ha sido el gran protagonista.

Esta iniciativa, impulsada por la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, recoge un total de 24 recetas de personas refugiadas que han sido atendidas por CEAR tras haberse visto obligadas a abandonar sus países, con el objetivo de compartir sus historias.

"El recetario surgió como una oportunidad para que las personas refugiadas puedan mostrar su capacidad, ese aporte que hacen a la sociedad de acogida, a la sociedad madrileña. Son personas que han tenido que desplazarse con carácter forzado, pero que en su mochila traen muchísimas cosas que aportar, traen mucha riqueza y una gran diversidad", ha destacado el director de CEAR, Mauricio Valiente, durante el acto.

Basta sudanesa, bissap, fonio con salsa, papelón con limón, zaalouk o dulce de brevas, son solo algunos de los platos que reúne esta iniciativa, y que ya es posible preparar en casa gracias a los participantes que han compartido sus recetas.

Entre las personas que han colaborado en este proyecto solidario se encuentra la cocinera de Lakook, Patricia Vargas, quien ha preparado en directo su ceviche ante los asistentes. Vargas ha señalado a Europa Press que el secreto de un buen ceviche es optar por una buena materia prima y apostar por el camarón, aunque también es posible hacer este plato con pescado.

"Sé que los ecuatorianos no le echan ni mayonesa, ni salsa de tomate, pero la diferencia no es mucha tampoco, sino que dependiendo del chile. Hay gente que le gusta mucho el picante, y hay gente que no. Por lo menos yo no soy de las de comer mucho picante, así está delicioso", ha subrayado.

"VARIEDAD, RIQUEZA Y DIVERSIDAD"

El evento ha contado además con la participación de la directora general de Comercio, Hostelería y Consumo del Ayuntamiento de Madrid, Concepción Díaz de Villegas, quien ha puesto en valor de la cocina, así como el papel de acogida que juegan los mercados que, al igual que las personas que llegan a la capital, "son variedad, riqueza y diversidad".

"Cuando alguien viene de fuera, y no en las mejores circunstancias, lo que más puede unir sus raíces con su nuevo lugar de residencia es la forma en la que cocina. Llegar a un sitio en el que va a encontrar todos los ingredientes y poder expresar en el sitio que te ha acogido, cómo se cocina en tu país, es creo que una de las mejores maneras de sentirte en casa", ha asegurado la directora de Comercio.

El libro de recetas, elaborado en colaboración del Ayuntamiento y Mercados de Madrid, contiene, además de las 24 recetas, 30 ilustraciones del artista Mariano Martín, así como las historias de las personas que han ideado los platos.

"TUVE QUE HUIR DE COLOMBIA Y CEAR ME ACOGIÓ"

Durante la presentación, Patricia Vargas, ha explicado a los asistentes que se vió obligada a huir de su país, Colombia, y buscó ayuda a la Comisión Española de Ayuda al Refugiado.

"Yo llegué a España en 2015 a raíz de un conflicto que tuvimos con mi hija menor, nos tocó salir del pueblo donde vivíamos por las amenazas de los grupos paramilitares. CEAR me dio la oportunidad de formarme y ahora, que ya tengo la residencia, trabajo como cocinera en su centro de acogida de Carabanchel. Me dió la mano cuando más lo necesitaba, con ayuda económica, comida o ropa. CEAR me dio de todo", ha subrayado a Europa Press.

Patricia Vargas empezó a cocinar desde muy pequeña con su madre, y con 15 años comenzó a vender su propia comida "puerta a puerta" hasta conseguir abrir su propio restaurante.

La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) promueve desde 1979 el desarrollo de las personas refugiadas que vienen a España huyendo de conflictos bélicos o de violación de DDHH, solicitantes de asilo, apátridas y migrantes con necesidad de protección internacional o en riesgo de exclusión social.