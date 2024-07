Saiz acusa al PP de abrazar mensajes "xenófobos" de Vox y dice que "no caben medias tintas" en la reforma de Extranjería

MADRID, 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha acusado al PP de abrazar los mensajes "xenófobos" de Vox. Además, ha añadido que "no caben medias tintas" en la reforma de la Ley de Extranjería.

"Por eso mi total condena a la desinformación, a abrazar los mensajes más xenófobos que estamos escuchando por parte de Vox y lo que demuestra es que el Partido Popular no acaba de romper con Vox y así es Vox el que ha abandonado al Partido Popular pero todavía el Partido Popular se resiste y sigue abrazando esos mensajes xenófobos en todo lo que tiene que ver con estas cuestiones", ha asegurado Saiz en declaraciones a los medios antes de la Conferencia Sectorial de Inmigración con las comunidades autónomas para abordar el borrador de la reforma del reglamento de Extranjería.

En este sentido, Saiz ha manifestado que la semana pasada en el Congreso de los Diputados, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, se refirió a unos datos de la comunidad foral de Navarra que "no se ajustan a la realidad, abrazando la desinformación y los bulos en lo que tiene que ver con el acogimiento por parte de la comunidad foral de Navarra de los niños, de las niñas y de los menores". En esta línea, Feijóo señaló que cuando Saiz estaba en el Gobierno de Navarra, esta comunidad no acogió menores migrantes no acompañados.

Por otro lado, la ministra ha destacado que "no caben medias tintas" en la reforma de la Ley de Extranjería que ha propuesto el Gobierno y que llega este martes al Congreso de los Diputados. Se trata de la modificación del artículo 35 para repartir de forma obligatoria a menores migrantes no acompañados. "Porque en esta cuestión o se es solidario o no se es solidario. No caben medias tintas", ha afirmado.

Así, Saiz ha expuesto que van a esperar a ver cuál es el posicionamiento del Partido Popular sobre la reforma. "Mañana veremos frente al espejo a los diferentes grupos políticos", ha asegurado.

La reforma de la Ley de Extranjería, que no se encuentra en el orden del día de la Conferencia Sectorial de Inmigración, cuenta con el rechazo de ERC, Junts y Vox. Mientras, el PP, por su parte, anunció este domingo que no puede "facilitar la tramitación" de la Ley de Extranjería tras rechazar Moncloa sus condiciones.

GOBIERNO Y CCAA ABORDAN EL BORRADOR DEL REGLAMENTO DE EXTRANJERÍA

Saiz ha convocado la Conferencia Sectorial de Inmigración para abordar el borrador del reglamento de Extranjería, sobre el que ha señalado que se trata de una herramienta "fundamental" para el desafío migratorio. En este sentido, ha explicado que "abre puertas que se encontraban cerradas siempre desde el rigor jurídico y desde el máximo respeto a los derechos humanos".

Igualmente, ha agregado que hay tres puntos de vista "muy importantes que son fundamentales en los esfuerzos migratorios", en alusión a la familia, la formación y el empleo. "Hoy es un momento muy importante donde ese borrador se somete a audiencia pública, desde un trabajo de escucha activa, de diálogo constante", ha expuesto la ministra.

En este punto, Saiz ha añadido que la política migratoria y el desafío migratorio tiene que ser abordado "como política de Estado, que es desde la lealtad institucional, la transparencia, el diálogo constante".

Precisamente, la ministra apuntó en febrero que el objetivo de la reforma del reglamento de Extranjería es el "de acompañar y ayudar en los procedimientos y aliviar cargas administrativas y facilitar dentro de los parámetros de esa migración regular, ordenada, segura con los derechos humanos en el centro, reducir las muchas figuras que hay ahora".