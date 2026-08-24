Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas defiende el confinamiento individual frente al colectivo en Ceuta

Inmigrantes acampados en las naves del Tarajal, a 21 de agosto de 2026, en Ceuta (España). - Marcos Moreno - Europa Press

MADRID 24 Ago. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica (SEIMC), José Miguel Cisneros, ha afirmado que el confinamiento como medida de salud pública "no es la medida" para los casos de tuberculosis, sarna, varicela y gastroenteritis que se han registrado en Ceuta tras la entrada masiva de migrantes, coincidiendo con la postura del Ministerio de Sanidad.

"Para los casos conocidos de enfermedades infecciosas que se han producido allí, lo que está indicado es el aislamiento individual respiratorio en el caso de la tuberculosis y la varicela durante el periodo de contagiosidad, que son los primeros días desde el inicio del tratamiento, y de contacto en el caso de la sarna y de la gastroenteritis", ha explicado Cisneros en declaraciones a Europa Press.

Estas declaraciones se producen después de que el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, solicitara en una entrevista con Europa Press al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, decretar el confinamiento en Ceuta por "riesgo sanitario" ante la aparición de enfermedades infectocontagiosas tras la entrada de migrantes en la ciudad autónoma.

Por su parte, el portavoz nacional del PP, Borja Sémper ha precisado que el PP pide al Ejecutivo que "estudie" y "analice" la posibilidad de aislar o confinar a las personas a las que se hayan diagnosticado enfermedades infectocontagiosas, siempre que sea posible y "médicamente razonable".

"Lo que le pedimos al Gobierno es que estudie la posibilidad de confinar y de aislar a todos esos casos que han sido diagnosticados con enfermedades infectocontagiosas, que actúe, que reaccione, que alguien haga algo", ha indicado el portavoz 'popular' este lunes.

La ministra de Sanidad, Mónica García, respondió a esa petición calificando el confinamiento de "contraproducente" y "desmesurado", y recordando que "las competencias en materia de salud pública en Ceuta las tiene el Gobierno de la Ciudad de Ceuta".

En este sentido, el portavoz de la SEIMC ha explicado que "el confinamiento está indicado cuando existe riesgo de transmisión masiva de una enfermedad infecciosa a la población, como sucedió con la COVID-19", ha expresado Cisneros, y ha señalado que "este no es el caso" de la situación que se vive actualmente en Ceuta con las patologías detectadas entre la población migrante.

Sobre las vías de contagio de estas enfermedades, Cisneros ha detallado que la tuberculosis y la varicela se transmiten por vía respiratoria, por lo que las medidas de prevención pasan por "la identificación del paciente enfermo y su aislamiento individual" y la protección de quienes le atiendan mediante el uso de mascarilla.

En el caso de la sarna, ha indicado que el mecanismo de transmisión es el contacto con la piel desnuda, de forma que la medida de protección fundamental es el uso de guantes. Respecto a la gastroenteritis, ha explicado que la transmisión puede producirse por contacto, "la transmisión es fecal-oral", aunque el riesgo principal se encuentra en "la ingesta de aguas o alimentos contaminados", por lo que la solución pasa por "evitar esa situación de insalubridad".

"Un contacto breve en la vía pública con una persona con sarna, tuberculosis, gastroenteritis o varicela no genera un riesgo real de transmisión de la infección", ha explicado Cisneros, ya que son necesarias "la exposición en recintos cerrados" para la transmisión de la tuberculosis por vía aérea y "el contacto estrecho" para la transmisión de la sarna.

HACINAMIENTO E INSALUBRIDAD, LOS FACTORES CLAVE

Cisneros ha señalado que la principal actuación en situaciones como las de Ceuta pasa por resolver precisamente dos problemas, el "hacinamiento y la insalubridad", con el fin de "evitar la diseminación" de los casos ya existentes.

Junto a ello, el portavoz ha apuntado que debe "diagnosticarse, tratarse y aplicar las medidas de control específicas" a las personas que ya tengan una infección transmisible, así como administrar "las vacunas que ayuden a aumentar la seguridad del grupo y prevenir la transmisión de futuras infecciones entre ellos".

"El hacinamiento, el agua contaminada y las malas condiciones higiénicas son factores claves en la transmisión de estas enfermedades infecciosas", ha reiterado Cisneros.

En cuanto al papel de la inmunización, Cisneros ha indicado que la vacunación frente a las distintas enfermedades infecciosas transmisibles que pueden afectar a un grupo como este "está indicada", ya que al aumentar la inmunidad del colectivo "reduce el riesgo de que se produzcan futuros casos".