Torres admite que a La Rioja "no ha llegado ni un menor" desde 2022 pero recuerda que "hay muchos otros" que se oponen

MADRID 10 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ministro de Política Territorial y Vivienda, Ángel Víctor Torres, ha reiterado su preocupación ante las reticencias de comunidades autónomas a la acogida de menores migrantes y ha señalado también a La Rioja, donde "no ha llegado ni un menor" desde 2022.

Así lo ha expresado en una entrevista en RNE recogida por Europa Press al ser preguntado por las declaraciones del presidente Canario, Fernando Clavijo, en las que acusaba al gobierno riojano, anteriormente en manos del PSOE y ahora del PP, de no colaborar en el reparto de migrantes.

"Yo creo que se refiere (Clavijo) a la conferencia sectorial de 2022, y ya estamos en 2025, en la que se aprobó una distribución de menores entre las distintas comunidades, entre ellas La Rioja y, a día de hoy, creo que de aquella distribución no ha llegado ningún menor a allí", ha argumentado Torres apoyando las palabras del presidente de Canarias.

Torres ha precisado, no obstante, que "hay muchos otros" gobiernos autonómicos que no tienen voluntad de acoger a menores migrantes no acompañados. "En las últimas horas se ha manifestado el Gobierno de Baleares, que no acepta que haya más menores en su territorio, o incluso he leído el Gobierno de Murcia", ha añadido Torres.

Ha recordado que el reparto acordado en conferencias sectoriales se realizó con "criterios objetivos de población, de dispersión y de cuántos menores no acompañados hay en los territorios y hay comunidades que tienen en este momento más que otras objetivamente y lo que se plantea es que haya una presión idéntica".

En este sentido puso como ejemplo, al igual que Clavijo, a País Vasco y Cataluña que "con razón de manera histórica han acogido muchísimo más que otras". "No puedo aceptar que haya comunidades que digan que tienen una tremenda presión migratoria de menores con 6 millones de habitantes cuando apenas tienen 1.000, frente a otras que tienen 6.000 o Ceuta y Melilla que están muy por encima en porcentaje".

Para Torres, esta situación la "conoce el PP" y "algunas comunidades que han visto que han realizado un esfuerzo mucho más bajo que otras y tienen que hacerlo ahora, automáticamente, han dicho que con esto no pueden participar".