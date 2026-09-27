Vox forzará esta semana una votación en el Congreso sobre Ceuta: auditoría, expulsiones y rechazo al reparto de menores

La portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, durante una rueda de prensa, en el Congreso de los Diputados, a 22 de septiembre de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID, 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

Vox llevará a votación este miércoles al Pleno del Congreso de los Diputados una propuesta sobre la crisis migratoria en Ceuta, en la que pide un auditoría integral, expulsiones de los extranjeros que han entrado de forma irregular y el rechazo al reparto de los menores migrantes.

Se trata de una moción consecuencia de interpelación urgente de Vox al ministro de Política territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, esta semana sobre la situación que atraviesa Ceuta tras la entrada masiva de miles de migrantes en julio.

Según se desprende de la iniciativa, Vox insta al Gobierno a proceder a la expulsión "inmediata" de cualquier inmigrante que entre o se encuentre ilegalmente en territorio nacional.

Igualmente, apuesta por promover la modificación de la Ley sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, así como de las normas que regulan la actuación policial y de todas aquellas disposiciones normativas que impidan la "devolución inmediata" de quienes entren "ilegalmente" en España.

De la misma manera, llama a realizar, "con carácter urgente", una auditoría integral de los costes extraordinarios soportados por la Administración General del Estado y cualesquiera otras Administraciones Públicas españolas "como consecuencia directa de la crisis de seguridad iniciada el 30 de julio de 2026 y que fue provocada por el acto de agresión del que es responsable Marruecos".

En cuanto a los menores migrantes no acompañados, propone el retorno de los mismos al seno de sus familias o a la institución de tutela del país de origen, de acuerdo con el Acuerdo entre el Reino de España y el Reino de Marruecos.

Además, solicita la paralización "de forma inmediata" de cualquier reparto de menores extranjeros no acompañados por el resto del territorio nacional, "no procediendo, bajo ningún concepto, al traslado de menor alguno actualmente presente en Ceuta".

RELACIONES CON MARRUECOS

Respecto a Marruecos, la formación liderada por Santiago Abascal apuesta por promover "inmediatamente" la suspensión del Tratado de Amistad, Buena Vecindad y Cooperación. Además, exige su cooperación "de forma activa, efectiva y expeditiva" en la readmisión de cualesquiera nacionales marroquíes cuyo retorno, devolución o expulsión de España sean acordados por autoridades españolas, administrativas o judiciales.

Del mismo modo, aboga por exigir a Marruecos que acepte," sin excepción ni excusa formal ni material", todos los retornos, devoluciones y expulsiones del territorio español, de cualquier persona de nacionalidad marroquí, mayor o menor de edad, adoptado administrativa o judicialmente, habilitando de forma inmediata los medios y logística precisos para su entrega y recepción.

Finalmente, solicita un refuerzo "de forma permanente" de las Fuerzas Armadas y todas las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE) en Ceuta y Melilla, dotándolos de los efectivos y de todos los medios personales y recursos materiales, tecnológicos, logísticos, y jurídicos necesarios "para impedir cualquier nuevo acto de agresión".

También reclama protocolos de actuación y reglas de enfrentamiento "claras y acordes" a Derecho, que aseguren "el éxito" de la función encomendada de garantizar la defensa y seguridad de las fronteras, incluida la marítima con la Armada Española, impidiendo la entrada de inmigrantes "ilegales".