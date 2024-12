Bodegas Familiares Matarromera apuestan por la movilidad 100% eléctrica en sus bodegas

MADRID 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

Bodegas Familiares Matarromera, cumpliendo con su proyecto estratégico de sostenibilidad 'Matarromera Sostenible en Planeta Tierra, Horizonte 2030', refuerza su apuesta por las energías limpias con su flota de vehículos 100% eléctricos y la colocación de puntos de recarga en todas sus bodegas y otras instalaciones agrícolas, según informa en un comunicado.

En concreto, la bodega española cuenta ya con cuatro coches y una furgoneta de campo y prevé la sustitución continua y progresiva durante los próximos tres años de todos sus vehículos de personal directivo, comerciales, bodega y viticultura.

Con esta medida, contribuye a cumplir con el objetivo de reducir sus emisiones de CO2 en un 35% fijado para 2030 y lograr que todas las bodegas sean NET Zero en 2050, ya que Bodegas Emina, Bodegas Win, Bodega Matarromera y Bodega CM de Matarromera (Rioja) ya están certificadas con los sellos 'Sustainable Wineries for Climate Protection' y 'Sustainable Wineries for Climate Protection Plus'.

La bodega calcula que, con la sustitución total de la flota, dejará de emitir más de 100 toneladas de CO2, que supondrá una reducción en un 23% de las emisiones directas incluidas en el alcance 1, o lo que es lo mismo, una reducción de las emisiones totales de un 10%.

Para ello se ha instalado puntos de recarga, tanto en las bodegas del grupo como en los almacenes agrícolas de cada denominación de origen en dónde está presente, con el fin de reiterar el compromiso del grupo con la sostenibilidad, señal de identidad de la compañía promovida por su fundador, Carlos Moro, reforzando su apuesta pionera por la movilidad sostenible.