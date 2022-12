CaixaBank ofrece una actividad para niños en el metaverso para celebrar la Navidad

BARCELONA, 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

CaixaBank ofrecerá entre el 26 y el 29 de diciembre una experiencia en el metaverso pensada para niños para celebrar la Navidad en sus centros 'all in one', ubicados en Valencia, Barcelona, Madrid, Burgos e Ibiza.

En un comunicado este viernes, la entidad ha explicado que la experiencia consistirá en un recorrido en el que los participantes podrán interactuar con elementos navideños virtuales, desde lanzar bolas de nieve, saltar obstáculos, encontrar objetos siguiendo pistas, hasta llegar a una última fase: dejar un regalo virtual al pie de un árbol llamado 'El Árbol de los Sueños'.

La creación de un metaverso navideño se enmarca en la programación que durante esta Navidad se ofrecerá a los clientes de la entidad en los cinco centros 'all in one'.

Entre las diferentes actividades previstas, el próximo martes 3 de enero, de 10h a 14h y de 15.30h a 18h, un Paje Real estará en cada uno de los centros 'all in one' recogiendo las cartas dirigidas a los Reyes Magos.

Además, la entidad llevará a cabo un 'CaixaBank Talks' con los Reyes Magos el día 4 de enero a las 17:30h, que se celebrará de manera presencial en 'all in one Madrid' y se retransmitirá en streaming para todos los clientes y empleados de CaixaBank.