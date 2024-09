El cupón de la ONCE del 24 de septiembre conmemora el 20 aniversario de Pacto Mundial de la ONU España

El 20 aniversario de Pacto Mundial de la ONU España, protagonista del Cupón Diario de la ONCE del 24 de septiembre de 2024

MADRID, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El vigésimo aniversario de Pacto Mundial de la ONU España será protagonista del Cupón Diario de la ONCE del próximo martes 24 de septiembre. En concreto, cinco millones de cupones difundirán y pondrán en valor el impacto que ha tenido esta organización en el tejido empresarial español, que ha liderado el tránsito de más de 1.800 entidades participantes hacia un futuro más sostenible.

El vicepresidente primero del Grupo Social ONCE, Alberto Durán, y la presidenta de Pacto Mundial ONU España, Clara Arpa, han presentado este cupón conmemorativo en un acto celebrado en el Consejo General de la ONCE en Madrid, acompañados por la directora ejecutiva de Pacto Mundial de la ONU España, Cristina Sánchez; el director de Relaciones Institucionales y Sostenibilidad del Grupo Social ONCE, Fernando Riaño, junto con representantes de otras plataformas y entidades del ámbito de la sostenibilidad.

En palabras de Arpa, "esta colaboración con el Grupo Social ONCE nos permite llevar nuestro mensaje de sostenibilidad a millones de personas en toda España. Es una oportunidad única para visibilizar el compromiso del sector empresarial con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y para demostrar que el cambio hacia un modelo más justo y sostenible es posible".

Por su parte, Durán ha felicitado a Pacto Mundial ONU España por su trayectoria "y por seguir catalizando el apoyo de la sociedad". "Lo sostenible y lo social no deben competir, y sí sumar, poniendo por delante a las personas, y trabajar por un mundo mejor para todos, porque la agenda de la sostenibilidad se complementa con la de lo social".

El Pacto Mundial de la ONU cuenta actualmente con más de 1.800 participantes en España y 25.000 en todo el mundo. Comenzó a operar en el año 2004 en el país y fue, desde su creación, una de las redes nacionales con mayor número de entidades adheridas. Las primeras estadísticas, que datan del año 2006, recogen que apenas 14,8% de las empresas estaban familiarizadas con el concepto de la responsabilidad social empresarial (RSE) y afirmaban contar con proyectos en la materia.

En la actualidad, un 41% de las empresas españolas afirman disponer de una estrategia de sostenibilidad alineada con los ODS. Además, el 83% de ellas integran estos objetivos en sus departamentos. Sin embargo, desde la iniciativa de Naciones Unidas señalan que aún queda camino que recorrer y que el movimiento de la sostenibilidad empresarial debe extenderse a todos los rincones para lograr una transformación real y efectiva, por lo que reafirman la necesidad de seguir trabajando y alentando a las empresas a seguir mirando hacia el futuro y hacer frente a los desafíos del mundo actual desde la responsabilidad y el compromiso con la sostenibilidad.