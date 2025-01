Grupo Social ONCE llama a que la IA no sea un "factor de discriminación" para las personas con discapacidad

Grupo Social ONCE llama a que la IA no sea "factor de discriminación" para personas con discapacidad

MADRID, 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente ejecutivo de Fundación ONCE, Alberto Durán, ha llamado este miércoles a que la Inteligencia Artifical (IA) sea una "herramienta de mejora" y no un "factor de discriminación" para colectivos como el de personas con discapacidad.

Así lo ha puesto de manifiesto en la 'Jornada Anual de Donantes 2024', donde el Grupo Social ONCE ha reconocido este miércoles el compromiso de entidades "que ayudan a avanzar en la igualdad de los derechos de las personas con discapacidad y sus familias".

En este sentido, Durán ha dicho que las herramientas "bien diseñadas pueden ser útiles en ámbitos como la educación, el empleo, el deporte, la cultura o el ocio". Si bien, ha advertido de que si no se conciben teniendo esto en cuenta, "se corre el riesgo de que se conviertan en un problema más que en una solución". "Por eso, os pido a los tecnólogos y expertos que nos acompañáis, que tengáis esto muy en cuenta en vuestras actividades y proyectos", ha añadido.

Asimismo, Durán ha agradecido a particulares, empresas e instituciones su colaboración con programas, proyectos e iniciativas del Grupo Social ONCE "concebidos con la filosofía de avanzar en la igualdad de los derechos de las personas con discapacidad y sus familias". "Os damos las gracias a todos, porque vuestra contribución nos ha permitido llegar más lejos y, sobre todo, que crezca el número de personas a las que ayudamos", ha afirmado.

El acto se ha centrado en el homenaje y reconocimiento a las entidades comprometidas con la mejora de la calidad de vida de las personas con discapacidad, que en esta ocasión se ha celebrado bajo el lema 'Es mejor en compañÍA'.

En el evento también han estado presentes las fundaciones del Grupo Social ONCE: Fundación ONCE para la cooperación e inclusión social de personas con discapacidad; la Fundación ONCE del Perro Guía, la Fundación ONCE para la Solidaridad con las Personas Ciegas de América Latina (FOAL) y la Fundación ONCE para la Atención de Personas con Sordoceguera (FOAPS). Además, han asistido representantes de ILUNION y de ONCE.

La jornada, ha sido conducida por la periodista Ana García Lozano y amenizada por la pianista Carolina Loureiro, y ha servido también para debatir sobre la IA y altruismo con dos charlas coloquio. Titulada 'Inteligencia Artificial: Revolucionando la filantropía del futuro', la primera de ellas ha contado con la intervención del consultor experto de Sogeti, Alberto Cano García; el cofundador y CEO de StockCrowd, Sergi Pallarès; el director de la Fundación VASS, Antonio Rueda; y PhD y director del Instituto FIA-USMP, Augusto Bernuy Alva. En la segunda, con el título 'Conectando mentes y corazones: El papel de la IA en la filantropía' han participado María Rodríguez Martín (Fundación ONCE del Perro Guía), David Machio (Fundación ONCE / Por Talento Digital), Eugenio Romero Rey (FOAPS), y Abigail Terán (beneficiaria de FOAL).

El acto ha concluido con una entrevista en primera persona a la atleta paralímpica Alba García Falagán (medalla de bronce en salto de longitud en París 2024) y con la intervención de la directora de Marketing Social y Convenios de Fundación ONCE, Mar Medeiros, quien ha agradecido a las empresas y a quienes ha pedido que difundan su ejemplo para que lo sigan más compañías.