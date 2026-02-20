La ONCE dedica dos cupones al Día de la Igualdad Salarial y al Día Internacional de las Mujeres - ONCE

MADRID, 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Día de la Igualdad Salarial y el Día Internacional de las Mujeres protagonizarán un total de 11 millones de cupones de la ONCE los días 22 de febrero y 8 de marzo, respectivamente, para reivindicar mensajes de igualdad con perspectiva de género en todos los ámbitos.

La vicepresidenta de Igualdad, Recursos Humanos y Cultura Institucional e Inclusión Digital del Grupo Social ONCE, Patricia Sanz, ha entregado esta semana a la directora del Instituto de las Mujeres, Cristina Hernández, una lámina enmarcada con este cupón, durante un acto celebrado en el Consejo General de la ONCE.

Previamente, ambas han intercambiado información y proyectos relacionados con la igualdad y las mujeres con discapacidad en una reunión que también ha contado con responsables de ONCE, Ilunion o Inserta Empleo, entre otros.

De este modo, un año más, el Grupo Social ONCE sensibiliza a la sociedad sobre la brecha salarial de género entre mujeres y hombres y sobre la igualdad con ambos cupones, cuyos sorteos tendrán lugar los días 22 de febrero y 8 de marzo.

El Grupo Social ONCE superó a finales de 2025 las 35.500 mujeres en plantilla (el 45% del total) y, de ellas, casi la mitad tiene alguna discapacidad. Además, señala que, por primera vez, las agentes vendedoras de la ONCE han superado la cifra de 6.800 mujeres trabajando como "centinelas de la Ilusión"; mientras que en Ilunion, las trabajadoras representan el 50% de su plantilla y en Fundación ONCE son amplia mayoría.

Según datos de la Encuesta de Población Activa de 2023 (último dato cerrado), el salario medio anual de la población asciende a 28.207,8 euros por persona trabajadora. El de las mujeres alcanza los 25.685,2 euros y el de los hombres los 30.612,49 euros.

Para las personas con discapacidad, el salario medio anual bruto es de 23.159,7 euros. La discriminación es mayor para las mujeres con discapacidad, con 22.191,5 euros, frente a los 23.853,3 euros de los varones con discapacidad, en los dos casos muy por debajo de la población global.

Con datos ya de 2024, la tasa de actividad de las personas con discapacidad alcanza el 35,4%, es decir, menos de la mitad que el 78,5% de las personas sin discapacidad. Los hombres con discapacidad alcanzan el 34,7% y las mujeres con discapacidad el 36,3%.

Respecto a la tasa de empleo, en las personas con discapacidad alcanza el 28,9% (cuatro décimas más que en 2023), frente al 69,7% de las personas sin discapacidad. Las mujeres con discapacidad alcanzan el 29,8% y los hombres con discapacidad el 28,2%.

En cuanto a la tasa de paro, para las personas con discapacidad asciende al 18,5% (19,7% en 2023), frente al 11,2% de las personas sin discapacidad. Las mujeres con discapacidad llegan al 17,9% y los hombres con discapacidad al 19%.