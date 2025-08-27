Andalucía lidera las exportaciones hortofrutícolas de España con más de 5.000 millones de euros en el primer semestre

SEVILLA 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las exportaciones hortofrutícolas de Andalucía alcanzaron los 5.052 millones de euros entre enero y junio de 2025, dando como resultado su mejor registro en un primer semestre desde que se tienen datos homologables (1995), gracias a un crecimiento interanual del 11,6%, la mayor subida de las cinco comunidades más exportadoras y más de dos puntos superior al crecimiento medio de España --9,5%--.

Es por ello que, según ha indicado la Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos en una nota, en el primer semestre de 2025, el hortofrutícola andaluz lideró, así, el ranking nacional, con el 41% de todas las ventas de frutas y hortalizas de España al mundo --12 mil millones--, 16,7 puntos por encima de la Comunidad Valenciana --24,4%-- y 23,8 puntos más que la Región de Murcia --17,3%--, la tercera del ranking.

Estas cifras representan un "récord histórico" para las ventas de frutas y hortalizas andaluzas en el mundo en el primer semestre del año, lo que evidencia, a juicio del Gobierno andaluz, la gran contribución de este al sector exterior andaluz y de la economía en general, ya que concentra el 23,7% de todas las exportaciones de Andalucía en este periodo, y el 55% de las agroalimentarias. Además, el sector aporta un "saldo positivo" a la balanza comercial con el exterior de cuatro mil millones de euros.

También ha concretado que cinco de las ocho provincias presenten crecimientos en sus ventas en este periodo y cuatro lo hagan con cifras récord, lo que refleja la cohesión territorial que genera el sector. Además, entre enero y junio de 2025 se aprecian crecimientos interanuales en ocho de los diez primeros capítulos de la cesta exportadora hortofrutícola andaluza al mundo, seis de ellos en registros históricos.

Encabeza la lista los pimientos, con 745 millones de euros --14,7% del total-- y un notable incremento del 20,8% respecto al periodo comprendido entre enero y junio de 2024, lo que los lleva a registrar "cifras históricas" para el este; le siguen las fresas, con 657 millones --13%-- y un crecimiento del 8,9%, también con cifras nunca alcanzadas; y los arándanos rojos, mirtilos y demás frutos del género Vaccinium, con 500 millones --9,9%-- y un aumento del 24,9%, la subida más destacada entre los primeros diez productos que la sitúa en números récord.

Asimismo, los tomates ocupan el cuarto puesto, con 495 millones --9,8%-- y un crecimiento del 4,4%; seguidos de pepinos y pepinillos, con 465 millones --9,2%-- y un incremento del 22,1%, el segundo mayor del 'top diez', con datos nunca alcanzados para los periodos comprendidos entre enero y junio. En sexta posición están las frambuesas, zarzamoras y moras, que suman 305 millones --6% del total--, aunque con una leve caída del 1,4%; seguidas de los aguacates, con 243 millones --4,8%-- y un crecimiento del 16,3% para llegar a las mejores cifras de su historia en estos meses.

Completan los primeros diez productos, calabazas y calabacines, con 238 millones --4,7%-- y una ligera disminución del 0,6%; sandías, con 198 millones --3,9%-- y un aumento del 21,2%, con récord histórico; y naranjas, con 112 millones --2,2%-- y un crecimiento del 11,3% en décima posición.

ALMERÍA LIDERA Y CÓRDOBA, LA QUE MÁS CRECE

Por otro lado, la Junta ha detallado que el protagonismo exportador del agro andaluz es compartido, de manera que cinco de las ocho provincias incrementan sus ventas en el primer semestre del año, y cuatro de ellas lo hacen alcanzando registros históricos en los casos de Almería, Córdoba, Huelva y Málaga.

Almería lidera las ventas con un "récord histórico" de 2.518 millones de euros, representando el 50% del total andaluz y un crecimiento del 15,5% respecto al mismo periodo del año anterior, el tercero mayor entre todas las provincias. Huelva le sigue con 1.411 millones --27,9% del total-- y un incremento del 12,7% que la lleva a cifras nunca vistas en un primer semestre del año.

Málaga muestra un notable avance del 16,1%, el segundo mejor, alcanzando los 311 millones --6,2% del total-- para alcanzar cifras de récord; seguida de Sevilla, con 294 --5,8%--, con un descenso del 11%; y Granada, que crece un 3,6%, sumando 271 millones de euros --5,4%--.

Cádiz es la sexta provincia exportadora con 132 millones --2,6%-- y una caída del 5,2%; seguida de Córdoba, que destaca con un aumento del 26,8%, el mayor de todas las provincias, con 108 millones --lo que supone un 2,1% del total-- para llegar a "registros históricos" para un periodo enero-junio. Jaén es la provincia con menor peso exportador, 6,4 millones --0,1%--, con un retroceso del 11%.

EUROPA, MERCADO NATURAL

Las frutas y hortalizas de Andalucía llegan hasta 87 países, pero es Europa la que concentra el 99% de las ventas internacionales. Siendo así que Alemania se mantiene como primer destino, con 1.598 millones de euros --31,6% del total-- y un incremento del 11,1% respecto a enero-junio de 2024; Francia le sigue con 712 millones --14,1%-- y un crecimiento del 11,4%; y Países Bajos, con 587 millones --11,6%-- y una subida del 13,5% en este primer semestre del año.

El Reino Unido ocupa el cuarto puesto con 539 millones --10,7%--, aunque registra un ligero descenso del 0,8%; seguido de Portugal, que alcanza los 227 millones --4,5%--, con un notable aumento del 26,1%, el tercero mejor entre los primeros diez mercados; mientras que Italia suma 220 millones --4,4%-- y crece un 6,1% respecto al primer semestre de 2024.

Polonia se sitúa en séptimo lugar con 206 millones --4,1%-- y un incremento del 14,8%. Completan la lista Suiza, con 157 millones --3,1%-- y la mayor subida entre los diez primeros destinos, un 34%; Bélgica, con 124 millones --2,5%-- y un crecimiento del 3,2%; y Austria, con 122 millones --2,4%-- y un aumento del 26,9%, el segundo mayor del 'Top 10'.

Dentro del Top 30 destacan los incrementos a doble cifra de mercados como Grecia --puesto 27-- con un incremento de más del doble --+132%--; Bulgaria --puesto 28.--, que sube un 76%; Lituania --puesto 20.-- con un crecimiento del 43%; Eslovenia --puesto 29-- con un alza del 43%; o Croacia --puesto 21-- con un avance del 41%.

Estos datos derivan de las cifras de la Estadística de Comercio Exterior del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa elaboradas para Andalucía por el Observatorio para la Internacionalización de la Economía Andaluza de la agencia pública Andalucía Trade.