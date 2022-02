El CAF y la Filmoteca estrenan la segunda edición de 'Primer plano' con un documental sobre Robert Doisneau

ALMERÍA, 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Centro Andaluz de la Fotografía (CAF) y la Filmoteca de Andalucía han abierto la segunda edición de 'Primer plano' con la proyección de 'Robert Doisneau: a través de la lente' el próximo martes 22 de febrero a las 19 horas en el Museo de Almería.

El documental, llevado a cabo por su nieta Clementine Deroudille, retrata la vida y trayectoria artística del fotógrafo francés responsable de capturar la imagen posiblemente más reproducida de la Historia de la Fotografía, 'El beso'.

El escritor y crítico de arte Juan Manuel Bonet (París, 1953) participará como invitado en esta primera charla coloquio.

Tres citas más, en marzo, abril y mayo, están previstas en este ciclo de películas y documentales sobre fotografía.

Este año el proyecto 'Primer plano' viaja a Málaga y comienza su andadura como actividad itinerante por el territorio andaluz en el Teatro Cánovas el próximo 15 de marzo con la misma proyección sobre Doisneau.

Posteriormente el escenario malagueño acogerá 'La calle del agua' de Celia Viada el 5 de abril, 'Un proyecto imposible' de Jens Meurer el 3 de mayo y 'Histoire de un regard', de Mariana Otero el 7 de junio.

'Primer plano' tiene por objetivo crear un espacio de conocimiento y reflexión del ámbito visual y cuenta con con la participación, presencial o telemática, de fotógrafos, cineastas y otros profesionales unidos por su pasión por la fotografía.

La actividad, de carácter gratuita y con un programa anual, es una iniciativa conjunta del Centro Andaluz de la Fotografía y la Filmoteca de Andalucía consistente en el visionado y posterior debate un martes de cada mes.

El Museo de Almería y el Teatro Cánovas de Málaga son los espacios colaboradores que acogen la actividad en sus instalaciones.

La iniciativa, nacida en marzo de 2021, ha realizado ya ocho proyecciones y dada la aceptación el público se espera seguir sumando ediciones.

'ROBERT DOISNEAU: A TRAVÉS DE LA LENTE'

Retrato de la vida y trayectoria artística de Robert Doisneau realizado por su nieta Clémentine Deroudille, directora de este revelador documental de 76 minutos que se sumerge en el universo del autor de 'El beso', fotógrafo que rechazó unirse a Robert Capa y Henri Cartier-Bresson en Magnum.

El trabajo de Doisneau no puede comprenderse sin tener muy presente su empeño en mostrar la vida no como es, sino como a él le hubiera gustado que fuera: "Mi foto es la del mundo tal y como deseo que sea", afirmaba el autor.

A través de una selección de fotografías y vídeos de su vida personal y profesional, y de una serie de entrevistas a personas de su entorno más cercano, se contextualiza la magnitud de lo que supuso Doisneau en el mundo de la fotografía, descubriendo una faceta del artista desconocida hasta el momento.

Internacionalmente conocido por sus retratos de la vida en la calle, sus fotografías han llegado a ser iconos de la vida parisina.

De hecho, 'El beso del Hôtel de Ville (1950), publicada por primera vez en la revista 'Life', es posiblemente la imagen más reproducida de la Historia de la Fotografía.

En 1988, cuando Doisneau tenía 76 años y estaba casi retirado después de seis décadas, una revista francesa volvió a publicar 'El beso' para ilustrar el éxito de la foto y preguntarse quienes eran aquellos jóvenes que se besaban y si seguían vivos para contar su experiencia.

Centenares de personas reclamaron ser anónimos protagonistas para reclamar dinero por los derechos de imagen.

El desenlace es uno de los aspectos que aborda el documental (2016), una oportunidad única de aproximarse de otra manera a la obra del fotógrafo empeñado en mostrar la vida a través de una lente.

Las dos hijas del fotógrafo, Annette Doisneau y Francine Deroudille, han fundando el Atelier Robert Doisneau para conservar su trabajo.

El Atelier está ubicado en Montrouge, un suburbio cercano de París, en el piso donde el propio Robert Doisneau trabajó durante más de cincuenta años.

Alberga 450.000 negativos que algún día pueden ser utilizados para nuevas exposiciones y libros de arte, y el descubrimiento de fotos inéditas. Más información en: www.robert-doisneau.com.

El Centro Andaluz de la Fotografía cuenta en su biblioteca con tres publicaciones para consulta: 'La belleza de lo cotidiano', publicado por el Instituto Nacional de Bellas Artes de México; 'Los grandes fotógrafos', de la editorial Orbis y 'Robert Doisneau, pescador de imágenes', editorial Blume, biblioteca ilustrada.

JUAN MANUEL BONET, INVITADO

Juan Manuel Bonet (París, 1953) es escritor, crítico de arte y literatura y ha sido comisario de numerosas exposiciones.

Cabe destacar que fue director del Instituto Cervantes entre 2017 y 2018 y director de esta entidad en París desde 2012.

Ha sido director del IVAM (Instituto Valenciano de Arte Moderno) y del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía (Madrid), presidente de la Fundación Archivo Rafael Cansinos Assens y del Comité Internacional de la Fundación Vicente Huidobro.

En el campo de la fotografía, ha comisariado exposiciones sobre los fotógrafos José Manuel Ballester, Javier Campano, Francesc Catalá Roca, Jesse Fernández, Bernard Plossu, Leopoldo Pomés y Josef Sudek.

PRÓXIMAS CITAS

El 15 de marzo será proyectado 'La Jetée' (1962), dirigida por Chris Marker, el multifacético cineasta francés que en 2021 hubiese cumplido 100 años.

El documental de 27 minutos narra sólo con fotografías una historia de ciencia ficción sobre un experimento de viaje en el tiempo realizado tras una guerra atómica.

Cuenta con el premio Jean Vigo, My French Film Festival en la sección de cortometrajes y el Premio a Mejor película en el Festival de Ciencia Ficción de Trieste. La artista, docente e investigadora Blanca Montalvo será la invitada en esta ocasión.

La tercera proyección, el 5 de abril, se titula 'Moonface. Una mujer en la guerra' (2018), dirigida por Xavi Herrero, presente en el debate posterior a la proyección.

La corresponsal de guerra, fotógrafa y escritora francesa Christine Spengler es la protagonista de este documental que relata su vida mientras vive algunos de los mayores conflictos bélicos del siglo XX.

Una visión del mundo que es un canto a la esperanza a través de, paradógicamente, la guerra. La cinta, de 67 minutos, ha sido premiada en el Festival de Málaga 2019, en Atlántida Mallorca Film Fest, y en IbizaFest. La propia fotógrafa francesa compartirá algunas palabras telemáticamente desde París.

Por último, el 10 de mayo, tendrá lugar 'Elliott Erwitt, el silencio suena bien' (2019), dirigido por Adriana López Sanfeliu, que ofrece en 62 minutos un retrato amable e íntimo del fotógrafo estadounidense nacido en París en 1928, un icono cultural mundial que se convierte en un testimonio del poder de la imagen.

El documental pone el foco sobre uno de los grandes fotógrafos de nuestro tiempo y su compromiso con el arte.

López Sanfeliu, fotoperiodista, fotógrafa documental, cineasta y amiga personal del fotógrafo, asistirá para comentar la cinta con el público.

Entre sus galardones: Mejor documental nacional en Dart Festival Barcelona 2019; DOC NYC Official Selection 2019; 38th FIFA Official Selection 2020; FILAF Master of Art Best Documentary in Photography 2021 (Bulgaria). Más información en la web www.centroandaluzdelafotografia.es