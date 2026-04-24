Activado el Plan de Emergencias para garantizar la seguridad durante el Gran Premio de España de MotoGP en Jerez

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz (3d), junto a la alcaldesa de Jerez de la Frontera, María José García-Pelayo (2d), supervisa las instalaciones del PMA del Gran Premio de Motos de Jerez. A 24 de abril de 2026 en Jerez. - Francisco J. Olmo - Europa Press

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 24 (EUROPA PRESS)

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha activado este viernes el Plan Territorial de Emergencias de Protección Civil de Andalucía por la celebración del Gran Premio de España de Motociclismo en el Circuito de Jerez de la Frontera (Cádiz).

Antonio Sanz, como director del plan, ha puesto en marcha este dispositivo, que tiene como objetivo prevenir riesgos y garantizar la seguridad y protección de los miles de aficionados que se darán cita entre este viernes y el domingo 26 de abril en el circuito, ha indicado la Junta en una nota.

El consejero se ha reunido con los responsables de los grupos operativos en un encuentro junto al delegado del Gobierno de España en Andalucía, Pedro Fernández, la alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, la subdelegada del Gobierno en Cádiz, Blanca Flores, el secretario general de Interior, David Gil, y la delegada de la Junta en Cádiz, Mercedes Colombo.

Antonio Sanz ha explicado que el operativo cuenta con un total de 4.000 efectivos "de todas las administraciones", con Fuerzas de seguridad del Estado, Dirección General de Tráfico, Policía Local, servicios sanitarios del 061, Cruz Roja, bomberos, operativos de emergencias, servicios del circuito, "todos alineados, sincronizados y bajo una única dirección operativa de la Agencia de Emergencias de Andalucía, la EMA", ha subrayado, para matizar que "aquí no hay piezas sueltas, sino un sistema que responde como un solo equipo".

El consejero ha apuntado que este despliegue integral responde a "un modelo consolidado tras años de trabajo conjunto", basado en "la coordinación institucional, la experiencia acumulada y la mejora continua de los protocolos de actuación". De esta manera, se va a desplegar un operativo "con experiencia" pero también "con innovación constante", siendo este Gran Premio "la edición más tecnológica hasta ahora en materia de seguridad y emergencias", como ha recalcado.

El Plan este año incorpora mejoras en la gestión de accesos, tráfico y transporte, para adaptarse a la evolución del evento, donde la jornada del sábado alcanza ya niveles de afluencia similares al domingo.

"Hemos adaptado el dispositivo a un nuevo ritmo, donde el sábado ya corre al mismo nivel que el domingo", ha detallado Antonio Sanz, que también ha explicado que este evento "es velocidad en la pista, pero fuera de ella exige anticipación y coordinación", algo que resume el lema de este año 'GP Jerez, tu seguridad, el gran premio'.

Así, ha expresado que el objetivo es que "todo salga a la perfección y que la única noticia sea el motor y, por supuesto, a ser posible, que ondee la bandera española sobre el cielo de Jerez con la victoria de los nuestros".

TECNOLOGÍA AL SERVICIO DE LA SEGURIDAD

El Puesto de Mando Avanzado (PMA) se erige como el centro neurálgico del dispositivo, donde se integran todos los organismos implicados para la toma de decisiones en tiempo real, garantizando una respuesta única, coordinada y eficaz ante cualquier incidencia. Para ello, se dispone de un avanzado sistema tecnológico que permite monitorizar, analizar y actuar de forma inmediata.

El plan cuenta con un avanzado sistema tecnológico que integra el sistema COA (control de aforo), mediante tecnología wifi inteligente, con 16 puntos de sensorización distribuidos por el circuito, así como el sistema Es-Alert de avisos masivos a la población, preparado para su activación inmediata.

A ello se suma la red de comunicaciones REJA, reforzada con un repetidor específico para el evento, un despacho operativo integrado en el PMA y comunicaciones seguras y redundantes con conectividad satelital.

Asimismo, se dispone de un sistema de videocoordinación con diez cámaras, cuatro de ellas vía satélite, con visualización en tiempo real en pantallas de gran formato, vigilancia aérea mediante drones para el seguimiento de los aparcamientos y los flujos de entrada y salida y una actualización completa de la cartografía operativa con ortofotos de última generación, integradas en un visor accesible vía web y aplicación móvil para todos los intervinientes.

El dispositivo sanitario se ha diseñado para cubrir tanto la atención ordinaria como posibles situaciones con múltiples víctimas. El 061 desempeña "un papel central" en la coordinación de recursos, con refuerzo del Centro de Coordinación de Urgencias y Emergencias en Cádiz, especialmente durante la noche del sábado.

Sobre el terreno, el dispositivo contará con el equipo directivo provincial del 061 y presencia permanente en el Puesto de Mando Avanzado, además de una UVI móvil totalmente equipada, un Vehículo de Apoyo Logístico con capacidad para atender hasta 50 pacientes y un helicóptero sanitario con base permanente en Jerez, con posibilidad de refuerzo desde Sevilla y Málaga.

Asimismo, se han reforzado los servicios de atención primaria y urgencias en Jerez y localidades cercanas como Sanlúcar, Rota, Chipiona, Jédula y la Bahía de Cádiz, incluyendo la activación de equipos móviles y refuerzos hospitalarios según la demanda.

INCIDENCIAS EN LA TARDE DEL JUEVES

Respecto a las asistencias sanitarias llevadas a cabo en el día del jueves, Antonio Sanz ha informado que se realizaron un total de 19 asistencias, 17 de ellas leves y dos ingresos con fracturas abiertas.

En ese sentido, ha explicado que la mayoría de las asistencias han sido de carácter leve, lo que quiere decir que "todo funciona", considerando que esto "tiene que ver con la responsabilidad y la concienciación de la ciudadanía, y eso tenemos que aplaudirlo y tenemos que pedir que así siga durante todo este fin de semana".

El operativo incluye medidas preventivas como inspecciones sanitarias, control de seguridad alimentaria, supervisión de food-trucks y vigilancia ambiental.

En materia de prevención de incendios, el plan cuenta con el apoyo del Plan Infoca, que garantiza cobertura completa con medios terrestres y aéreos, incluido un helicóptero Súper Puma con base en Cártama.

El consejero ha hecho un llamamiento a "la responsabilidad de los aficionados" en los desplazamientos para que "todo el mundo vuelva a casa", recalcando que se tenga "precaución en carretera, respeto a las normas y atención a las indicaciones", porque "la seguridad, como en una carrera, no depende de una sola pieza, depende de todo el equipo funcionando a la vez".

La Junta también ha informado que la previsión meteorológica apunta a temperaturas máximas de entre 23 y 26 grados, con cielos nubosos el viernes y sábado y más despejados el domingo.

Pese a todo, se recomienda a los asistentes mantener una adecuada hidratación, utilizar protección solar, llevar prendas de cabeza y seguir en todo momento las indicaciones de los servicios de emergencia.