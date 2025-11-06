Algeciras acoge el I Foro Andaluz de Peñas Flamencas por su 15 aniversario como patrimonio inmaterial por la Unesco

El subdelegado de la Junta en el Campo de Gibraltar, Javier Ros, el alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, la delegada territorial de Cultura en Cádiz, Tania Barcelona, y el Director del Instituto Andaluz del Flamenco, Cristóbal Ortega. - JUNTA DE ANDALUCÍA

ALGECIRAS (CÁDIZ), 6 (EUROPA PRESS)

La Consejería de Cultura y Deporte, a través de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, va a conmemorar el 15 aniversario de la inclusión del flamenco en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Unesco con la celebración en Algeciras (Cádiz) del I Foro de Peñas Flamencas de Andalucía.

Serán los días 28 y 29 de noviembre en el Centro de Interpretación Paco de Lucía, en la localidad algecireña, ha indicado la Junta en una nota.

El encuentro reunirá a representantes del tejido peñístico andaluz para reflexionar sobre los retos y oportunidades del futuro, con especial atención a la captación de nuevos públicos, la digitalización, el intercambio de buenas prácticas y la sostenibilidad de las peñas como estructuras clave para la preservación y difusión del arte jondo.

Además, con motivo de esta declaración por la Unescal, la Junta ha diseñado una amplia programación que en Cádiz invitará a conversar en torno a las peñas flamencas a la par que propone distintos recitales de cante, baile y toque en la provincia.

El subdelegado de la Junta de Andalucía en el Campo de Gibraltar, Javier Ros, junto con el alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, la delegada territorial de Cultura en Cádiz, Tania Barcelona, el Director del Instituto Andaluz del Flamenco, Cristóbal Ortega, la concejal de Cultura de Algeciras, Pilar Pintor, y la presidenta de la Confederación Andaluz de Peñas Flamencas, Concha Prieto, han presentado la programación para este aniversario.

El subdelegado ha señalado que el flamenco "es arte, cultura y las raíces de nuestra tierra" y que "por eso es importante conmemorar esos 15 años de su declaración como patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad".

En este sentido, ha recordado que son diversas las actuaciones que la Junta ha llevado a cabo para impulsar el flamenco, desde la nueva Ley en esta materia, hasta llevarlo a las aulas para acercarlo a niños y jóvenes, entre otras medidas.

Por su parte, el alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, ha recordado que su ciudad "ha sido siempre punto de encuentro y confluencia de caminos", y "en el mundo del flamenco no podría ser menos". Además, ha señalado "la doble satisfacción" que supone para la ciudad albergar este evento, al coincidir la celebración de este foro con el 40 aniversario de la Confederación Andaluza de Peñas Flamencas.

PROGRAMACIÓN

Coincidiendo con la celebración del Día Internacional del Flamenco, el 16 de noviembre a las 12,00 horas el Museo Provincial de Cádiz será escenario de Flamenco Expuesto, una intervención artística creada específicamente para el espacio que contará con la bailaora Ana Morales, una de las figuras más relevantes del panorama actual.

La iniciativa, desarrollada simultáneamente en los principales museos de las ocho provincias, propone un diálogo entre el flamenco y las artes visuales, invitando al público a experimentar el arte jondo desde nuevas perspectivas contemporáneas.

Además, con motivo del 40 aniversario de la Confederación Andaluza de Peñas Flamencas, el Instituto Andaluz del Flamenco, en coordinación con las ocho federaciones provinciales, ha organizado el foro 'Estrategias de futuro para las Peñas Flamencas de Andalucía', que se celebra los días 28 y 29 de noviembre en Algeciras.

En paralelo, el Circuito Andaluz de Peñas Flamencas se sumará al 15 aniversario con la programación de una decena de recitales en distintos municipios de la provincia entre el 7 y el 29 de noviembre. Las actuaciones se celebrarán en Ubrique, Espera, Jerez de la Frontera, Guadiaro (San Roque), Ceuta, Medina Sidonia, Puerto Real, San Fernando, Rota y Sanlúcar de Barrameda, con un programa que incluye baile, cante y guitarra.

Entre los artistas participantes figuran Daniel Saltares, Manuela Vargas, Elena Arias, Abraham El Zambo, Macarena de Jerez, Cristina Aldón, Amparo La Repompilla, Miguel Rosendo, Paqui Ríos y Carlos Carbonell, que protagonizarán actuaciones organizadas en colaboración con las peñas flamencas de la provincia, reforzando su papel como espacios de encuentro, transmisión y preservación del flamenco.

La programación del XV aniversario en Cádiz se extiende también a otros eventos de interés. Así, el 7 de noviembre en Chiclana de la Frontera se celebrarán las jornadas de homenaje a Antonio Hernández, organizadas en colaboración con la Fundación Fernando Quiñones, contribuyendo a la difusión del legado flamenco y literario de la provincia.

La Junta ha recordado que en noviembre de 2010 el flamenco fue reconocido por la Unesco como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, un "hito" que reforzó su proyección internacional y su valor como seña de identidad andaluza.

Desde entonces, la Junta de Andalucía ha impulsado acciones para su preservación, difusión y transmisión, un compromiso que se materializó con la aprobación de la Ley del Flamenco, la primera norma autonómica dedicada íntegramente a este patrimonio cultural.

Para celebrar la efeméride, la Consejería de Cultura ha diseñado un programa con más de 170 propuestas que se desarrollarán a lo largo del mes de noviembre en las ocho provincias andaluzas.