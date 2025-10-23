El Área Sanitaria de Jerez (Cádiz) organiza una jornada sobre seguridad del paciente para 150 profesionales

Jornada Provincial de Seguridad del Paciente organizada por el Área de Gestión Sanitaria de Jerez, Costa Noroeste y Sierra de Cádiz en el campus de Jerez de la Frontera (Cádiz) - JUNTA DE ANDALUCÍA

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 23 (EUROPA PRESS)

El Área de Gestión Sanitaria de Jerez, Costa Noroeste y Sierra de Cádiz ha organizado este jueves la II Jornada Provincial de Seguridad del Paciente, un encuentro al que han asistido 150 profesionales y que da continuidad a la experiencia desarrollada el pasado año en el Hospital de La Línea de la Concepción.

El propósito de la jornada es "avanzar y fortalecer el compromiso y la colaboración entre los distintos niveles asistenciales, con el fin de consolidar la seguridad del paciente como "un valor esencial" en el sistema sanitario público, ha indicado la Junta en una nota.

La cita ha sido en el salón de actos del Campus Universitario de Jerez de la Frontera. El acto inaugural ha contado con la participación de la delegada territorial de Salud y Consumo en la provincia de Cádiz, Eva Pajares, la directora de la Estrategia de la Seguridad del Paciente de Andalucía, Eva Moreno, y la gerente del Área de Gestión Sanitaria de Jerez, Costa Noroeste y Sierra de Cádiz, Lourdes García.

Bajo el lema 'Unidos por la seguridad. Cada acción cuenta', la jornada ha reunido a más de 150 profesionales de diferentes ámbitos asistenciales, con el objetivo de compartir experiencias, fortalecer la coordinación y promover una cultura de seguridad basada en la prevención, la mejora continua y la atención centrada en las personas.

Durante la conferencia inaugural, impartida por Francisco Mateo Vallejo, se ha abordado el tema 'Compromiso con la Seguridad del Paciente', destacando la importancia de la implicación de todos los profesionales para garantizar una atención segura y de calidad.

A lo largo de la jornada se contemplan diferentes mesas de trabajo que analizarán experiencias y buenas prácticas en centros sanitarios de la provincia, enfocándose en la prevención de eventos adversos y la atención a pacientes y profesionales. Además, se destacarán iniciativas que subrayan la importancia de la participación activa y el compromiso de los equipos para la mejora continua de la seguridad.

El encuentro concluirá con la intervención de José Antonio Mulero, director médico del Área Sanitaria de Jerez, quien realizará las conclusiones de la jornada y la entrega de reconocimientos.

La II Jornada Provincial de Seguridad del Paciente reafirma el compromiso del Área de Gestión Sanitaria de Jerez, Costa Noroeste y Sierra de Cádiz con la mejora continua de la atención y con el propósito común de ofrecer una atención "cada día más segura" para todos los ciudadanos.