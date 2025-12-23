Los Badalejos y San José de Malcocinado (Cádiz) tendrán una ruta de transporte público a demanda al Hospital de la Janda

Hospital de la Janda en Vejer. - JUNTA DE ANDALUCÍA

Las barriadas de Los Badalejos y San José de Malcocinado, en el término municipal de Medina Sidonia (Cádiz), contarán con una nueva ruta de transporte público a demanda hacia el Hospital de La Janda el próximo año. De este modo, las barriadas asidonenses quedarán conectadas a través de este servicio con el centro hospitalario situado en Vejer de la Frontera.

Según ha explicado en una nota la Junta, el Consejo de Gobierno ha tomado conocimiento recientemente de éste y otros nuevos servicios en la comunidad andaluza para facilitar los desplazamientos en transporte público de la población de zonas rurales. En este sentido, ha añadido que dada su buena acogida, la Junta, a través de la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, ha impulsado una nueva orden para la ampliación de servicios, entre ellos, en la provincia, la ruta que enlazará estas barriadas de Medina con el Hospital de La Janda, dentro del programa Andalucía Rural Conectada.

La Junta ha recordado que este programa ofrece un servicio de transporte a demanda a los habitantes de municipios que, en su mayoría, tienen una población de menos de 5.000 habitantes. Esta alternativa da cobertura a poblaciones en las que no prestaba servicio el autobús por su poca demanda.

Asimismo, ha señalado que Andalucía Rural Conectada continúa así su evolución y además del aumento del número de rutas a lo largo del tiempo, se ha consolidado también la información y reserva por medio de un centro de llamadas único para toda la comunidad andaluza, que permite prestar un mejor servicio a la ciudadanía y al operador, además de optimizar los recursos.

Esta nueva ruta permitirá a quienes residan en Los Badalejos y San José de Malcocinado acudir a sus consultas de especialistas y rehabilitación en el hospital mediante transporte público. Este servicio se une a la ruta existente entre Benalup-Casas Viejas y este centro hospitalario, que se puso en marcha en 2021 y que desde entonces han empleado más de 1.900 viajeros, así como a la existente entre las localidades tarifeñas de La Zarzuela y El Almarchal con el consultorio de salud de Zahara de los Atunes, ha apuntado la Junta.