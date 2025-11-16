Cádiz participa en el III Encuentro de la Red de Ciudades comprometidas con la industria en Andalucía

Archivo - Imagen de archivo de una vista aérea de la ciudad de Cádiz. - AYUNTAMIENTO DE CÁDIZ - Archivo

CÁDIZ 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

La provincia de Cádiz estará presente en el III Encuentro de alto nivel de la Red de Ciudades Industriales de Andalucía, una cita que organiza la Consejería de Industria, Energía y Minas en colaboración con la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), para seguir estrechando la colaboración entre la Junta de Andalucía y los ayuntamientos en aras de "favorecer la implantación de industria y generar oportunidades de inversión y empleo en Andalucía".

En una nota de prensa, la delegada territorial de Industria, Energía y Minas de la Junta de Andalucía en Cádiz, Inmaculada Olivero, ha destacado que "nuestra provincia participará en esta cita importante, que tendrá lugar el próximo 18 de noviembre en Málaga, y que tiene como propósito poner en valor y acompañar a los municipios andaluces que están comprometidos con el desarrollo industrial", a través de la aplicación de medidas específicas como bonificaciones fiscales, labores de acompañamiento y de agilización administrativa para atraer inversiones industriales a sus términos municipales.

Según ha detallado la delegada territorial, en esta cita intervendrá el Ayuntamiento de Ubrique, poniendo de relieve la buena práctica del municipio y la industria de la piel, además de contar con la asistencia de los municipios de la provincia gaditana que están adheridos a la Red.

Para el Gobierno andaluz, este encuentro dará la posibilidad a los participantes de "conocer las iniciativas de fomento de la industria, los servicios de alto valor añadido e innovación y las buenas prácticas que están llevando a cabo diferentes municipios andaluces". Además de Ubrique, intervendrán los consistorios andaluces de El Ejido, Palma del Río, Ogíjares, Trigueros, Linares, Antequera y Lora del Río.

Según ha detallado la Junta, esta es la tercera edición de un encuentro que reúne a los ayuntamientos adheridos a la Red de Ciudades Industriales de Andalucía, un instrumento de colaboración que impulsa la Junta de Andalucía a través de esta Consejería, para favorecer la implantación de empresas manufactureras y de servicios industriales en territorio andaluz, y que ya supera los 120 municipios comprometidos con el desarrollo industrial de la región.

En el encuentro se abordarán las novedades relativas al proyecto de Ley de Espacios Productivos para el fomento de la industria en Andalucía (LEPA), que continúa con su tramitación parlamentaria tras su presentación y aprobación en el Pleno del Parlamento el pasado mes de octubre.

Además, se darán a conocer algunos de los avances de la Red desde su puesta en marcha con la presentación del cuaderno de ventas conjunto para facilitar a potenciales inversores el conocimiento de las fortalezas y ventajas competitivas que presentan los municipios andaluces adheridos a la Red.

Asimismo, Málaga, localidad anfitriona de la cita, expondrá las medidas que tiene en marcha para impulsar la industria. Los compromisos adquiridos por la Junta de Andalucía con los municipios andaluces que forman parte de la Red han obtenido la certificación Aenor --Organizaciones con Compromisos Certificados--, siendo el Gobierno andaluz el primer organismo público acreditado con esta certificación en España, por lo que durante esta cita sus responsables abordarán los detalles de esta certificación.

La jornada concluirá con un análisis de los instrumentos de apoyo que la Junta de Andalucía tiene a disposición de los ayuntamientos para el impulso del sector industrial, así como para el desarrollo y modernización de los espacios productivos.

MEDIDAS DE RESPALDO

El Ejecutivo andaluz ha precisado que la adhesión a la Red de Ciudades Industriales de Andalucía supone hacer patente el compromiso con el desarrollo industrial de los municipios andaluces a través de bonificaciones y ventajas fiscales vía IBI --Impuesto sobre Bienes Inmuebles--, IAE --Impuesto sobre Actividades Económicas-- o ICIO --Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras-- para las empresas industriales que se quieran establecer.

Del mismo modo, estos ayuntamientos deben aspirar a reducir los plazos de tramitación para autorizar proyectos industriales, es decir, establecer un compromiso de agilización administrativa, y acompañar o asesorar a los inversores en este camino, además de evaluar y seguir el estado de los espacios productivos de su competencia.

El Gobierno andaluz también asume por su parte un compromiso con los municipios de la Red. Entre otras actuaciones, la Junta está reforzando su posicionamiento ante potenciales inversores, para lo que ha desarrollado un mapa interactivo donde localizar los espacios productivos y sus infraestructuras, y donde se visualiza de forma destacada a estas ciudades, así como el suelo industrial disponible.

De este modo, la Junta de Andalucía está respaldando la promoción exterior de los municipios de la Red, reforzando la coordinación con las unidades especializadas en la captación de inversión, y facilitando así el acceso al posible interés de inversores por localizarse en Andalucía.