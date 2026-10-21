Cádiz reúne a 220 profesionales sanitarios en las V Jornadas Provinciales de Trauma Grave

La delegada la Junta de Andalucía en la provincia de Cádiz, Mercedes Colombo, en la apertura de las V Jornadas Provinciales de Trauma Grave junto a la delegada territorial de Sanidad y Consumo en Cádiz, Eva Pajares. - JUNTA DE ANDALUCÍA

CÁDIZ 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un total de 220 profesionales sanitarios participan este miércoles 21 de octubre en Cádiz en las V Jornadas de Atención al Trauma Grave, un encuentro organizado por el Comité Provincial del Trauma Grave junto al Hospital Universitario Puerta del Mar, que recoge el testigo de las realizadas el pasado año en el Hospital Universitario de La Línea de la Concepción, ambos dependientes de la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias.

En una nota, la Junta ha detallado que esta cita lleva por lema este año 'Unidos por la experiencia. Comprometidos con la vida', y busca fortalecer la formación especializada y consolidar una cultura común de trabajo.

Como en las anteriores ediciones, cuenta con la asistencia de representantes de los servicios de urgencias de la provincia, y personal sanitario de muy diverso perfil y relacionado con la atención a este tipo de patología. La delegada la Junta de Andalucía en la provincia de Cádiz, Mercedes Colombo, ha asistido también a la apertura de la jornada junto a la delegada territorial de Sanidad y Consumo en Cádiz, Eva Pajares.

Los organizadores han explicado que el manejo del trauma grave continúa siendo "un desafío asistencial de primer orden", donde la rapidez en la toma de decisiones y la coordinación entre equipos son "determinantes" para la supervivencia y el pronóstico de los pacientes.

Así, en este escenario de alta complejidad, la formación continuada y la actualización científica son "herramientas esenciales" para actuar con seguridad cuando cada minuto cuenta.

A lo largo del programa, los participantes abordarán, desde un enfoque práctico y multidisciplinar, los aspectos clave del manejo del paciente con trauma grave, desde la atención prehospitalaria y hospitalaria urgente hasta la cirugía de control de daños. Para ello, se contará con la valiosa experiencia de profesionales de amplia trayectoria en este campo.

El objetivo final de la actividad, además de actualizar conocimientos, es analizar juntos las fortalezas, identificar áreas de mejora y crear alianzas que optimicen y homogeneicen la respuesta asistencial en la provincia de Cádiz.