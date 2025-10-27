El Centro de Salud de Trebujena (Cádiz) incorpora un nuevo Servicio de Rehabilitación, Fisioterapia y Logopedia

La delegada territorial de Salud y Consumo en la provincia de Cádiz, Eva Pajares, en una visita al centro de salud de Trebujena (Cádiz) - JUNTA DE ANDALUCÍA

TREBUJENA (CÁDIZ), 27 (EUROPA PRESS)

El Centro de Salud de Trebujena (Cádiz) cuenta desde el pasado 14 de octubre con un nuevo Servicio de Rehabilitación, Fisioterapia y Logopedia, una prestación "hasta ahora inexistente" y que obligaba a la población de este municipio a desplazarse hasta el Hospital de Jerez para recibir este tipo de atención especializada, como ha indicado la Junta en una nota.

La delegada territorial de Salud y Consumo en la provincia de Cádiz, Eva Pajares, la gerente del Área de Gestión Sanitaria de Jerez, Costa Noroeste y Sierra de Cádiz, Lourdes García, acompañada de parte de su equipo y el alcalde de Trebujena, Ramón Galán, han visitado este nuevo recurso.

A juicio de Pajares, supone "un paso importante en la ampliación de la atención sanitaria en la localidad", aseverando que con esta iniciativa "se refuerza el compromiso de mejorar la accesibilidad y la calidad asistencial, acercando servicios especializados a la población de Trebujena y zonas cercanas".

El área ha invertido 161.201,08 euros en este servicio. Los trabajos realizados han consistido en adaptar la primera planta del Centro de Salud con el fin de adecuarla a una nueva zona de rehabilitación.

Además, se han renovado las instalaciones eléctricas, de climatización, fontanería y seguridad y se ha mejorado la estructura y acabados con nueva carpintería, protección de paredes, falso techo, suelo resistente y adaptación de todos los elementos necesarios para el correcto uso y confort del espacio.

El nuevo servicio dispone además de material especializado para tratamientos de fisioterapia, rehabilitación postoperatoria y ejercicios terapéuticos personalizados, además de espacios adaptados para distintos tipos de terapia, atención individualizada y apoyo en la comunicación y el lenguaje.

El equipo humano está formado por un profesional de Rehabilitación y Fisioterapia, un terapeuta ocupacional y por un logopeda del Área, altamente cualificados, que trabajarán de forma coordinada con los equipos de Atención Primaria para ofrecer una atención integral y personalizada.

Tanto la delegada como la gerente han agradecido la implicación de los profesionales en la implantación de este proyecto, reafirmando su compromiso con "la calidad asistencial y la modernización de los servicios de salud" en el Área de Gestión Sanitaria de Jerez, Costa Noroeste y Sierra de Cádiz.

Según la Junta, la iniciativa se enmarca en la estrategia de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de "potenciar" la red asistencial y mejorar la atención rehabilitadora de la población.