Chiclana acogerá en marzo la entrega de los V Premios Taurinos de la Junta en Cádiz

Archivo - Premiados en los IV Premios Taurinos de la Provincia de Cádiz. ARCHIVO. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

CÁDIZ 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

La celebración del acto de entrega de los V Premios Taurinos de la Delegación de la Junta de Andalucía en Cádiz tendrá lugar en Chiclana de la Frontera durante el mes de marzo, como contribución del Gobierno andaluz a los actos de conmemoración del 150 aniversario del otorgamiento del título de Ciudad.

La delegada de la Junta en Cádiz, Mercedes Colombo, ha refrendado la apuesta y el respaldo institucional a la tauromaquia, al mismo tiempo que ha valorado de forma "muy positiva" la entrega de esta nueva edición en Chiclana para conmemorar la efeméride histórica de la ciudad.

En una nota, la Junta ha recordado que el jurado de los V Premios Taurinos de la Delegación en Cádiz consideró la faena de Morante de la Puebla al cuarto toro de la tarde en la Plaza de Toros de Jerez de la Frontera el pasado 23 de mayo como "la mejor de la temporada en la provincia de Cádiz".

Asimismo, han sido premiados la Ganadería de Núñez del Cuvillo; Ignacio Candelas, como mejor novillero con picadores de la temporada en la provincia; y Manuel Rodríguez 'Mambrú' como mejor subalterno. Por su parte, la Peña Taurina Francisco Montes 'Paquiro', de Chiclana de la Frontera, ha obtenido el Premio a la Promoción, Difusión y Defensa de la Tauromaquia.

El jurado ha concedido además, por unanimidad, una mención especial al diestro gaditano David Galván, en reconocimiento a la extraordinaria temporada realizada.

El fallo se emitió tras valorar todos los festejos celebrados durante la temporada en la provincia de Cádiz, contando las 16 corridas de toros, celebradas en El Puerto de Santa María, Algeciras, Jerez de la Frontera, La Línea de la Concepción, Sanlúcar de Barrameda, Tarifa, Ubrique y San Roque.

En cuanto a las corridas de rejones, se celebraron un total de tres en Jerez de la Frontera, El Puerto de Santa María y Sanlúcar de Barrameda (1). Además, se contabilizaron siete novilladas con picadores, celebradas en El Puerto de Santa María, La Línea de la Concepción, Jerez de la Frontera, Sanlúcar de Barrameda, Ubrique y El Bosque, y tuvieron lugar tres espectáculos mixtos en Los Barrios, La Línea de la Concepción y Villamartín.

El acto de entrega servirá para la presentación de la Memoria Anual Taurina correspondiente al año 2025, cuyo objetivo esencial es poner a disposición de aficionados, profesionales y estudiosos un documento que refleje los datos más relevantes de los diferentes espectáculos taurinos celebrados en la provincia gaditana, con un amplio reportaje fotográfico y estadístico.

Los 94 festejos taurinos celebrados en 2025 constituyen una cifra "satisfactoria" para la Junta, similar a la de los últimos años y muy cercana a la registrada en 2010. Este volumen "evidencia el buen momento que vive la tauromaquia en la provincia", siendo 2025 la quinta mejor temporada en número de festejos desde el inicio de los registros.

En términos similares se sitúan las cifras relativas a corridas de toros, con 16 autorizadas, manteniéndose en un umbral estable desde la temporada 2013.

Para la Junta, "una parte fundamental de la labor de fomento y difusión de la tauromaquia ha recaído en las escuelas taurinas de la provincia, que han gozado de un protagonismo destacado a nivel andaluz, no solo por su número, sino por constituir una sólida cantera de jóvenes toreros, muchos de los cuales forman ya parte del escalafón profesional".

Durante la temporada se produjeron dos indultos en plazas gaditanas y se cortaron un total de 20 rabos, destacando las 61 orejas obtenidas en festejos celebrados en plazas de segunda categoría.

Los profesionales con mayor número de actuaciones fueron Morante de la Puebla, con cinco tardes; Alejandro Talavante, con cuatro; Roca Rey, Manuel Escribano y David Galván, con tres cada uno; y con dos actuaciones José María Manzanares, Miguel Ángel Perera, Pablo Aguado y Juan Ortega.