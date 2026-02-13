La Ciudad de la Justicia de Jerez se hará por fases y duplicará el espacio actual hasta 26.600 metros cuadrados

La alcaldesa de Jerez y el consejero de Justicia presentando la Ciudad de la Justicia de Jerez. - JUNTA DE ANDALUCÍA

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 13 (EUROPA PRESS)

El consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, y la alcaldesa de Jerez de la Frontera, María José García Pelayo, han presentado a los operadores jurídicos el estudio de implantación de la Ciudad de la Justicia que plantea un edificio que superará los 26.600 metros cuadrados, el doble del espacio disponible entre las tres sedes actuales y que se construirá por fases.

Según ha indicado la Junta en una nota, Nieto ha instado a realizar aportaciones para que este sea un proyecto "no de la Junta ni del Ayuntamiento sino de todos los vecinos y operadores jurídicos".

El nuevo edificio, que se construirá en Puerta del Sur, casi duplicará la superficie total que suman las tres sedes actuales, que no superan los 13.900 metros cuadrados. Nieto ha explicado que el proyecto se hará en tres fases, siendo la tercera para futuros crecimientos para que la nueva sede no se quede pequeña en pocos años ante el crecimiento demográfico y de actividad de Jerez.

"Será una Ciudad de la Justicia para muchos años, décadas", gracias a un modelo de edificio escalable diseñado por el estudio del ingeniero Miguel Ángel Lozano, ha afirmado el consejero.

El estudio prevé una primera fase en la que se pondrán en funcionamiento 14.479,74 metros cuadrados repartidos en cuatro plantas sobre rasante, más una planta sótano destinado a la zona de detenidos y archivos, para albergar los servicios actualmente ubicados en el edificio de la Avenida Tomás García de Figuera y la sede alquilada de la calle Índico.

El acceso será por la planta baja, donde también se ubicará el Registro Civil, el Juzgado de Guardia, el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, la Jurisdicción de Menores con los equipos psicosociales y la Fiscalía especializada, dos salas de vista (una de ellas para bodas) y la cafetería.

Además, en las dos primeras plantas se distribuirán la Jurisdicción Penal --en la primera se ubicarán la Sección de Violencia sobre la mujer con Sala Gesell y sala de videoconferencia-- y la Contencioso y Social (además del servicio de Informática). Asimismo, en estas tres plantas se repartirán salas de vistas.

En la segunda fase se sumarán otros 8.975,85 metros cuadrados entre las plantas primera, segunda y tercera para albergar los órganos que actualmente ocupan la sede de la calle Álvaro Domécq. En concreto, las dos primeras se destinarán a la Audiencia Provincial, con las dependencias fiscales, salas de vista en la primera y los servicios comunes en la segunda, mientras que la planta tercera albergará la Jurisdicción Civil y de Familia. Por última, la tercera fase comprende otros 3.149 metros cuadrados reservados para futuras necesidades.

No obstante, Nieto ha señalado que ahora se abre un periodo de 60 días para recibir aportaciones para que este sea un "proyecto de todos". Una vez que la Consejería cuente con el Proyecto Básico y de Ejecución se podrá licitar la obra que estaría en ejecución en 2028. La inversión estimada para la Ciudad de la Justicia ronda los 50 millones de euros.

Nieto ha subrayado que la Ciudad de la Justicia de Jerez será un referente en la provincia junto a la de la capital, donde el pasado diciembre se iniciaron los primeros trabajos, y la de Algeciras, cuya construcción comenzará en breve. Cádiz contará así con tres de las 12 Ciudades de la Justicia de Andalucía, los equipamientos previstos para las capitales y los partidos judiciales más grandes.

El consejero ha defendido que "son hechos y no palabras que demuestran el compromiso firme del Gobierno de Juanma Moreno con la provincia, con un importante déficit en infraestructuras judiciales".

La Junta ha recordado que además de las tres Ciudades de la Justicia, la Junta compró recientemente la sede de Chiclana, lo que permitirá su futura ampliación, ha acordado con el Ayuntamiento de La Línea la cesión del antiguo Hospital Municipal para destinarlo al tribunal de instancia y ha firmado un protocolo de colaboración público-pública con el de San Roque para dotar al municipio de una nueva sede judicial.

Por su parte, la alcaldesa, María José García Pelayo, ha recordado que "se llevaba más de 30 años escuchando que Jerez merecía una Ciudad de la Justicia en condiciones". "Hemos leído informes donde se pone de manifiesto las deficiencias de los juzgados de la ciudad, especialmente los de García Figueras y se decidió concentrar los más de 20 juzgados que tiene Jerez en un edificio único para dar un servicio eficiente que es esencial para los ciudadanos y digno para los operadores jurídicos".

"Con este proyecto resolvemos dos demandas históricas: un servicio eficiente, concentrado y de mejor calidad y por supuesto que estos operadores trabajen de la mejor manera posible", ha subrayado.