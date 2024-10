La comisión contra las agresiones a sanitarios de Cádiz incide en la prevención y en la concienciación a la ciudadanía

CÁDIZ 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

La comisión contra las agresiones a profesionales sanitarios de la provincia de Cádiz ha mantenido una reunión de coordinación en la que han incidido en las medidas de prevención de actos como estos, apostando además por la colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, la formación y la concienciación a la ciudadanía ante una "pérdida del principio de autoridad".

La Casa del Mar de Cádiz, perteneciente al Distrito Sanitario Bahía de Cádiz-La Janda, ha acogido esta reunión de coordinación, correspondiente al cuarto trimestre del año, de la comisión provincial, un instrumento contemplado en el Plan de Prevención y Atención del Servicio Andaluz de Salud (SAS) que tiene como objetivo encontrar puntos de mejora que redunden en una disminución de los ataques físicos o verbales, como ha indicado la Junta en una nota.

Estos encuentros, en los que participan los referentes en materia de agresiones de hospitales, distritos, áreas sanitarias y del 061 en la provincia se celebran cada vez en un punto diferente, siendo el último en la sede provincial del 061.

Sus representantes son integrantes de la comisión los interlocutores de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, tanto de Cádiz como del Campo de Gibraltar, así como el interlocutor sanitario, la asesoría jurídica y la Secretaría General de la Delegación Territorial de Salud y Consumo. Además, en esta ocasión se ha sumado el interlocutor del Cuerpo Nacional de Policía de la Comisaría de Jerez.

La delegada territorial de Salud y Consumo, Eva Pajares, ha alertado de "la pérdida del principio de autoridad, de un problema de educación y de un nivel de tolerancia mínima" ante estas agresiones que no sólo afecta a los profesionales sanitarios, sino también, como se puso de manifiesto en la reunión, "a los propios agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, así como a otras profesiones, como docentes o bomberos".

Ante esta situación, los presentes han recordado algunas de las medidas puestas en marcha una vez que sucede una agresión. El refuerzo del "profesional guía", contemplado en el Plan de Prevención y Atención a las Agresiones del SAS, al agilizar los trámites ante un episodio violento, "está contribuyendo a aumentar las denuncias".

En este sentido, la Junta ha indicado que se está intensificando la colaboración con Guardia Civil y Policía Nacional, "con muy buenos resultados". En el caso de la Comisaría de Jerez, el Área de Gestión Sanitaria de Jerez, Costa Noroeste y Sierra cuenta con un referente para estos casos.

En esta línea, se ha abordado en la reunión la necesidad de establecer "una mayor comunicación una vez que ocurre una agresión con la asesoría jurídica del SAS". Además, continúan celebrándose concentraciones de repulsa por estas agresiones y de apoyo a los profesionales en los centros sanitarios.

En materia de prevención, la formación a profesionales impulsadas desde el SAS, Guardia Civil y Policía Nacional, para actuar ante conductas violentas continúan realizándose, y el Distrito de Atención Primaria Bahía de Cádiz-La Janda ha trabajado un documento para organizar talleres para sensibilizar a la ciudadanía y asociaciones ante estas actuaciones, algo que se hará extensivo al resto de áreas y hospitales de la provincia.

Como instrumento de visibilización del problema, la comisión ha planteado que profesionales de los centros más afectados por las agresiones expongan públicamente su visión y cómo se sienten ante ello. Asimismo, se ha abordado la necesidad de concienciar sobre este problema desde edades tempranas a través de la figura de la enfermera referente escolar, proponiendo que dé charlas en centros de Educación Infantil, Primaria y Secundaria.

En cuanto a las medidas de seguridad, la delegada territorial ha insistido en que "un vigilante contiene, pero no asegura evitar una agresión". De hecho, desde el Área de Jerez, Costa Noroeste y Sierra han aportado que "el principal problema de violencia" lo tienen en tres centros de salud de Jerez y las Urgencias del Hospital, y todos cuentan con personal de seguridad. No obstante, desde Salud no se ha descartado este recurso, y de hecho al Centro de Salud de Ribera del Muelle de El Puerto, "donde se habían registrado en los últimos tiempos varias agresiones", se ha incorporado un vigilante.

La comisión provincial contra las agresiones a profesionales de los centros sanitarios volverá a reunirse en tres meses en el Área de Gestión Sanitaria Campo de Gibraltar Oeste, mientras tanto, sus integrantes seguirán trabajando, así como las comisiones de seguimiento interna que analizan el problema en cada hospital, área y distrito y que, según han expuesto los profesionales, están dando "buenos resultados".