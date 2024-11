El Congreso Nacional de Asociación Española de Profesionales del Autismo reunirá en Cádiz a 500 profesionales

CÁDIZ 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Palacio de Congreso de la ciudad de Cádiz será el escenario del 21 Congreso Nacional de la Asociación Española de Profesionales del Autismo (Aetapi), que se celebrarán los días 14, 15 y 16 de noviembre con la asistencia de 500 profesionales de la sanidad, la educación y los servicios sociales que trabajan con personas con autismo y con sus familias.

La delegada de la Junta en Cádiz, Mercedes Colombo, ha subrayado la necesidad de asumir todos "el compromiso de visibilizar y conseguir los mejores derechos para las personas que tienen autismo", entendiendo que esto "no es solamente una necesidad, sino una obligación de toda la sociedad", como ha recogido la administración andaluza en una nota.

En opinión de Colombo, "gracias al 21 Congreso de Aetapi daremos un paso más para construir el futuro inclusivo que todos deseamos". Una cita que "convertirá a Cádiz estos días en el punto de encuentro de relevantes profesionales que trabajan a diario con personas que tienen TEA (Trastorno del Espectro del Autismo), así como con sus familias".

La delegada ha estado acompañada en esta presentación por Isabel del Hoyo y Beatriz Mota, miembros del comité organizador del congreso, el teniente de alcalde del Ayuntamiento de Cádiz, Pablo Otero, y la concejala de Igualdad y Políticas de Inclusión, Virginia Martín.

La delegada ha trasladado el agradecimiento a Aetapi por "el excelente trabajo que realizan no solamente a diario, si no por concienciar a la sociedad consiguiendo los mejores derechos". "Gracias a ellos este congreso es una realidad en Cádiz", ha comentado la responsable andaluza, señalado que este evento es "el más importante" de la asociación a nivel nacional. En él se pretende dar mayor visibilidad en la sociedad, no solamente a lo que se ha conseguido ya, sino a las necesidades y carencias el sector de la población afectada por el autismo.

Mercedes Colombo ha hecho especial mención a que "cuando se une lo público con lo privado, se pueden hacer realidad todas las metas propuestas". Este, ha dicho, "es uno de los lemas del presidente, Juanma Moreno", aseverando que desde la Junta de Andalucía la apuesta por seguir mejorando las condiciones de las personas con Trastorno del Espectro Autista es "clara y rotunda", siendo la atención a la diversidad "una de las prioridades de la administración autonómica".

"Desde el Gobierno andaluz tenemos programas específicos, convenios y diferentes herramientas en cada de uno de los tres pilares en los que se articula este congreso de Aetapi", ha señalando, poniendo de ejemplo el protocolo que se firmó desde Sanidad para mejorar la accesibilidad de estas personas y sus familias o el avance del Plan Integral de Atención Temprana de Andalucía, y los Centros de Atención e Intervención Temprana (CAIT), que en la provincia se encuentran en Puerto Real, Jerez y Algeciras.

Mercedes Colombo ha seguido afirmando que desde la educación "también se ha avanzado" porque "estamos seguros que la educación es uno de los mejores caminos hacia la inclusión", y que por ello el Gobierno andaluz "continúa trabajando en la línea de una educación inclusiva y de calidad para todos". Así, ha detallado que hay "un 74% más de recursos" para alumnado con necesidades educativas especiales, y que "seguirremos trabajando para llegar a todas las necesidades que se nos demande".

Por último, desde el tercer pilar de este congreso, el de los servicios sociales, la delegada ha explicado que la Junta de Andalucía, a través de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía, tiene un concierto para la prestación de servicios sociales especializados para personas con autismo y otros trastornos del espectro autista.

A continuación, Isabel del Hoyo ha agradecido a la Junta de Andalucía, al Ayuntamiento de Cádiz, a la Diputación, a la Universidad de Cádiz y a Cajasol "las facilidades" que les han dado para que este congreso se celebrara en la capital, "donde ya tuvo lugar hace 35 años", ha recordado.

Del Hoyo ha asegurado que querían celebrarlo de nuevo en Cádiz, una ciudad que "tiene vinculada esa marca de defensa de los derechos, y nuestro sentido era tener como referencia la Convención Internacional de los Derechos de las Personas de la ONU y desarrollarla desde el punto de vista técnico y profesional".

Como una peculiaridad importante Isabel del Hoyo ha citado que en el Congreso de 2024 se han incorporado profesionales que tienen el espectro autismo, con lo cual "se ha enriquecido al contar su propia realidad", lo que hace que "se cargue de más de sentido, al trasladar desde su propia experiencia, su visión y sus necesidades".

Para terminar, Virginia Martín ha manifestado que para el Ayuntamiento y para la ciudad es "una gran satisfacción y orgullo" que Cádiz sea el escenario de este congreso nacional. "Nos sentimos muy orgullosos de que esta iniciativa de Aetapi se haya hecho realidad", ha afirmado.

La concejala de Igualdad y Políticas de Inclusión del Ayuntamiento de Cádiz ha abogado por "aunar esfuerzos y crear sinergias entre las instituciones privadas y las públicas" de cara a "optimizar los recursos y poder dar respuesta a las demandas de los colectivos que así lo requieran", en este caso de las personas afectadas con el espectro autista.