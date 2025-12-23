Dos proyectos en Ubrique y Puerto Real (Cádiz) recibirán once millones de euros en incentivos regionales

La delegada territorial de Industria, Energía y Minas en la provincia de Cádiz, Inmaculada Olivero, en el acto de la Consejería de Industria, Energía y Minas en Cádiz con motivo del Día de la Bandera de Andalucía. ARCHIVO - JUNTA DE ANDALUCÍA

CÁDIZ 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

La provincia de Cádiz ha recibido más de once millones de euros en incentivos regionales para los proyectos tractores Polène París, España SL en Ubrique y Zhenshi Spain New Materials SLU en Puerto Real.

Estas iniciativas movilizan una inversión incentivable superior a 34 millones de euros y contemplan la creación de 460 empleos directos, con una subvención conjunta de 10,9 millones de euros, como ha indicado la Junta en una nota.

Uno de los dos proyectos destacados en Cádiz es Zenshi Spain New Materials SLU, que tiene una inversión incentivable de 27.373.927 euros y cuya subvención concedida asciende a 8.759.656,64 euros. En este caso el empleo previsto es de 425 puestos de trabajo.

En cuanto al segundo de los proyectos beneficiados, Polène París España SL, de Ubrique, tiene una inversión incentivable de 6.786,854 euros y la subvención aprobada es de 2.171.793,28 euros, estimándose la creación de 35 puestos de trabajo.

Además, durante 2025 se han concedido incentivos a otros cuatro proyectos industriales de la provincia de Cádiz. Entre ellos, Dragados Offshore SA en San Roque, suponiendo un apoyo directo en la provincia de más de 34,5 millones de euros y el empleo previsto de 592 puestos directos. Con una inversión incentivable de 108.422.490 euros, recibió una subvención de 17.347.598,40 euros. La estimación de empleo a crear es de 90 nuevos puestos de trabajo.

Otro de los proyectos tractores beneficiado es Artilab 2014 SL en Ubrique, con una inversión incentivable de 7.648.846 euros, la subvención concedida ascendió a 2.677.096 con una estimación de empleo a crear de 20 puestos de trabajo.

El tercero de los proyectos subvencionados es Nauticalia SL, en Jerez de la Frontera. Con una inversión incentivable de 5.751.639 euros, la subvención concedida es de 1.898.040,87 euros y con una previsión de once nuevos puestos de trabajo.

El cuarto de los proyectos subvencionado es BCN Monumental Properties SL,también en Jerez, con una inversión incentivable de 5.522,740 euros. La subvención ascendió en este caso a 1.656.822 euros, con una previsión de once nuevos puestos de trabajo.

INCENTIVOS COMPLEMENTARIOS EN TRÁMITE

La Junta de Andalucía mantiene abierta la convocatoria 2025-2026 de incentivos complementarios para proyectos que ya cuenten con resolución de Incentivos Económicos Regionales (IER).

La delegada territorial de Industria, Energía y Minas en la provincia de Cádiz, Inmaculada Olivero, ha subrayado que estos incentivos complementarios a los Incentivos Económicos Regionales, que la Junta financia con fondos propios, son "un elemento diferencial de la política de respaldo del Gobierno andaluz a la gran industria", y tienen como objetivo atraer y propiciar inversiones de proyectos que generan un efecto tractor sobre el territorio.

Actualmente se han aprobado durante este 2025, solicitudes de incentivos complementarios que han sido aprobadas para la empresa Cápsulas Torrent SA, Con 1.770.852,72 euros para tres proyectos en el Puerto de Santa María y Jerez de la Frontera; Polène París SL, con 214.650,22 euros para un proyecto en Villamartín; y Utingal SA, con 242.547,30 euros para proyecto en El Puerto de Santa María.

Asimismo, las solicitudes presentadas por Zhenshi Spain New Materials SLU y Polène París España SL, al igual que las presentadas por Dragados Offshore, están en fase de tramitación y se espera su resolución en los próximos meses, lo que supondrá "un refuerzo adicional" a lo ya aprobado por el Gobierno.

Inmaculada Olivero ha asegurado que desde la Junta de Andalucía se valoran "muy positivamente" estas ayudas, considerando que estas inversiones "consolidan a Cádiz como un polo industrial y tecnológico, generando empleo estable y reforzando sectores estratégicos como materiales avanzados, marroquinería de lujo, energía y náutica".

La delegada territorial ha recordado que desde la Junta de Andalucía se trabaja para complementar estas ayudas y "acelerar" la ejecución de proyectos tractores que "transformen la economía andaluza", resaltando la disposición de esta administración a "todos cuantos deseen presentar esas solicitudes, ofreciendo la información y el asesoramiento necesario".