Empleo recuerda que el plazo para solicitar programas de Empleo y Formación acaba el 11 de septiembre

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SEVILLA 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

El delegado territorial de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo y de Inteligencia Artificial, Desarrollo Digital y Administración Pública de la Junta en Cádiz, Daniel Sánchez Román, ha recordado este sábado a los ayuntamientos y otras entidades públicas, así como a las entidades privadas sin ánimo de lucro interesadas, que el plazo para solicitar programas de Empleo y Formación (antiguas Escuelas Taller o Talleres de Empleo), acaba el próximo viernes 11 de septiembre.

Este año, la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo ha convocado en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) una nueva edición de estos programas, con un presupuesto para nuestra provincia de Cádiz de 10.948.764,52 euros. Esto va a permitir el desarrollo de alrededor de una treintena de proyectos diferentes de los que se podrán beneficiar más de 450 personas en situación de desempleo, ha apuntado la Junta en una nota.

Para Daniel Sánchez, "el objetivo fundamental de estos programas es mejorar la empleabilidad a través de actividades de utilidad pública o de interés general y social". En cualquier caso, el periodo de tiempo dedicado a la actividad formativa no podrá ser inferior a un 35% del total de las horas de cada contrato, ni tampoco superior al 50%, tomando como referencia 1.920 horas. El alumnado seleccionado realiza de manera presencial un programa de las entidades que lo desarrollan, por el que son contratados desde el primer día y por un plazo de 12 meses. Cada programa contempla una cualificación en alternancia con la práctica profesional, es decir, a la vez que se están formando, practican en una situación real todo lo aprendido.

Las entidades públicas pueden presentar solicitudes en función de su tamaño poblacional. Así, se establece una horquilla que va desde poblaciones de menos de 8.000 habitantes, que podrán presentar un máximo de dos solicitudes, a las de mayor peso poblacional, de más de 50.000 habitantes, que no podrán presentar más de seis. En el caso de entidades locales que agrupen varios municipios, el tamaño poblacional estará constituido por la suma de la población de cada uno de ellos.

Las entidades que resulten beneficiarias asumen la responsabilidad de la ejecución total del proyecto subvencionado, que tendrá como punto de partida las necesidades de cualificación del mercado laboral del territorio en el que se desarrollen. Del mismo modo, deben ajustarse a la oferta formativa establecida en el Anexo IV de la convocatoria, en el que se especifican las especialidades contempladas en el Fichero Andaluz de Especialidades Formativas.

El plan de formación de cada proyecto deberá recoger, como mínimo, el contenido necesario para obtener un certificado profesional, al que se deberán añadir acciones de orientación, asesoramiento para la búsqueda de empleo, información laboral y profesional o formación en emprendimiento del alumnado. El número mínimo de alumnado participante será de diez.

Los formularios y anexos estarán disponibles en el Catálogo de Procedimientos y Servicios, accesible a través de la Sede electrónica general de la Administración de la Junta de Andalucía y la presentación de los formularios se realizará en el Catálogo de Procedimientos y Servicios, accesible a través de la Sede electrónica general de la Administración de la Junta de Andalucía, mediante el aplicativo informático Plataforma de Formación para el Empleo de Andalucía, Profeus+A.