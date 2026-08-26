Enfermería de Nefrología de Puerto Real (Cádiz) impulsa nuevas técnicas para pacientes en diálisis

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PUERTO REAL (CÁDIZ), 26 (EUROPA PRESS)

La Unidad de Gestión Clínica de Nefrología del Hospital Universitario Puerto Real del Servicio Andaluz de Salud (SAS) está impulsando la puesta en marcha de nuevas técnicas y procedimientos que permiten mejorar la seguridad, calidad y cuidados de los pacientes en tratamiento con diálisis.

La iniciativa se incluye en un proyecto global de ECO-Inmersion que abarca agendas, actos únicos en consultas, Nefrología intervencionista y apoyo a la punción ecoguiada, ha indicado la Junta en una nota.

La punción ecoguiada de las fístulas arteriovenosas comenzó a desarrollarse en la unidad en 2023, iniciándose con la formación de los profesionales de Enfermería mediante sesiones impartidas por miembros del propio equipo con experiencia previa en el manejo de la ecografía aplicada al acceso vascular.

Inicialmente, esta técnica se utilizaba de manera puntual en pacientes con fístulas arteriovenosas de especial dificultad para la punción. Ahora se da un paso más, ya que la experiencia adquirida y la formación progresiva de los profesionales han permitido avanzar hacia una nueva fase, concretamente en su implantación de forma protocolizada en la Unidad.

La utilización de la ecografía como apoyo a la canalización permite al enfermero visualizar las características del acceso vascular y facilitar una punción más precisa y adaptada a las particularidades de cada paciente, contribuyendo así a mejorar la seguridad del procedimiento y el cuidado de la fístula arteriovenosa.

Para ello, se cuenta con una dotación de ecógrafos de última generación, que incluye sondas ecográficas duales wifi, facilitando un uso cómodo en cualquier punto de atención al paciente.

Junto a esta iniciativa, la Unidad de Nefrología está desarrollando la incorporación de la bioimpedancia en los pacientes en diálisis, tras la formación específica de los profesionales de Enfermería de la unidad.

La bioimpedancia proporciona información objetiva sobre la composición corporal y el estado de hidratación del paciente y constituye una herramienta de apoyo para que el nefrólogo y la enfermera referente del paciente puedan realizar una valoración más precisa del grado de sobrehidratación y nutrición.

Esta información facilita la individualización del tratamiento y la toma de decisiones relacionadas con el manejo del volumen y del tratamiento de diálisis, contribuyendo a prevenir y reducir las complicaciones asociadas a la sobrecarga de líquidos y la desnutrición habituales en los pacientes renales de riesgo.

Según la Junta, la incorporación de estas herramientas pone de manifiesto el papel de la Enfermería de Nefrología en la innovación y el desarrollo de cuidados especializados, incorporando nuevas competencias y tecnologías que aportan valor a la práctica clínica diaria.

Estas iniciativas forman parte de la estrategia de la UGC de Nefrología del Hospital Universitario Puerto Real para continuar mejorando sus procesos asistenciales y avanzar hacia una atención cada vez más segura, personalizada y centrada en las necesidades de las personas con enfermedad renal crónica.