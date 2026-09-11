La exposición 'Nexos: del lienzo al objeto' ofrece una nueva mirada para descubrir la vida de la ciudad de Cádiz

La delegada de la Junta de Andalucía en Cádiz, Mercedes Colombo, visitando la exposición 'Nexos: del lienzo al objeto' en el Museo de Cádiz. - JUNTA DE ANDALUCÍA

CÁDIZ 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

La delegada de la Junta de Andalucía en Cádiz, Mercedes Colombo, ha inaugurado este viernes 11 de septiembre la exposición 'Nexos: del lienzo al objeto' en el Museo de Cádiz, que ofrece una nueva mirada para descubrir la vida de la capital en la Edad Moderna.

Colombo ha estado acompañada por el director general del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico (IAPH), Juan José Primo, el delegado territorial de Cultura, Patrimonio y Deporte en Cádiz, Millán Alegre, y la teniente de alcalde de Cultura en la ciudad, Maite González, como ha recogido la Junta en una nota.

La delegada ha explicado que la Junta, a través de la Consejería de Cultura, participa en la programación del ciclo 'Orgullosos de nuestra historia' puesto en marcha por el Ayuntamiento de Cádiz, dedicada este año a la ciudad en la Edad Moderna. Así, ha asegurado que esta iniciativa "conecta" con la apuesta del Gobierno andaluz por esta tierra, la difusión de su cultura y su historia.

Al referirse a la exposición 'Nexos: del lienzo al objeto', la delegada ha aseverado que "se trata de que podamos mirar piezas conocidas" del museo y del Centro de Arqueología Subacuática y "descubrir otras conexiones y formas de entender Cádiz en aquel tiempo, desde un compromiso real de la Junta de Andalucía con la ciudad".

Mercedes Colombo ha señalado que "la pintura y la arqueología dialogan para contarnos el Cádiz de la Edad Moderna", añadiendo que "entre lienzos y objetos históricos y arqueológicos relacionados, ponemos rumbo a una ciudad que fue puerto atlántico, centro comercial y naval, espacio de intercambio y punto de conexión con América y con el mundo".

También ha insistido en la importancia de poner a disposición de la ciudadanía este patrimonio, además de hacer referencia a la próxima actuación que se acometerá en el CAS y a "la relevancia" de este centro y del museo gaditano.

Por otra parte, desde la dirección del IAPH, Juan José Primo ha asegurado que Cádiz es "una ciudad abierta a la historia, escribiendo páginas principales". En su opinión, esta exposición "nos acerca a esa historia, a través de los lienzos y la arqueología".

Asimismo, ha puesto de relieve la participación del CAS, el legado histórico relacionado con los pecios estudiados y el destacado trabajo que desempeña el Centro de Arqueología Subacuática.

La teniente de alcalde de Cultura del Ayuntamiento de Cádiz ha agradecido la participación de la Junta en esta programación y ha incidido en la relevancia de colaborar y participar para que proyectos de este tipo "salgan adelante" y acercar a la ciudadanía "la importancia de nuestra cultura y de nuestra historia, de donde venimos para conocer cuál es el presente y trabajar hacia el futuro".

Maite González ha considerado "fundamental" la cooperación por parte de distintas entidades para seguir avanzando.

El objetivo de 'Nexos' es que pueda comprenderse la relevancia de la historia de Cádiz en la Edad Moderna, así como su papel dentro de las dinámicas políticas, económicas, culturales y sociales de aquella época.

Es una exposición temporal divulgativa, que establece nexos entre objetos y pinturas de la exposición permanente del Museo para contar historias de Cádiz en ese periodo. En la vertiente histórica marítima se incluyen piezas u objetos de tres pecios estudiados por el CAS, además de ofrecer un documento audiovisual.

Además de la exposición, que puede verse hasta enero de 2027 en el Museo de Cádiz, se incluye en esta programación una actividad en el patio de la Casa Pinillos, centrada en el dibujo y la ilustración, para conocer hasta el 20 de septiembre la vida cotidiana de una casa burguesa gaditana.

A esto se añaden visitas teatralizadas a la Biblioteca Provincial de Cádiz en el marco de esta programación, a cargo de Animarte, para fomentar el conocimiento de este enclave y su contenido bibliográfico.