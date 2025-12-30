El gerente de Inibica en Cádiz es reconocido como primer profesional del SSPA con la certificación internacional RTTP

Archivo - Julio Ríos , gerente del Inibica con varios profesionales del Instituto de Investigación. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

CÁDIZ 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

El gerente del Instituto de Investigación e Innovación Biomédica de Cádiz (Inibica), dependiente de la Junta de Andalucía, el doctor Julio Ríos de la Rosa, ha obtenido la acreditación RTTP (Registered Technology Transfer Professional), el reconocimiento internacional de mayor prestigio para los profesionales dedicados a la gestión de la investigación y la transferencia de tecnología y conocimiento. Ríos se convierte así en el primer profesional de innovación de la Red de Fundaciones Gestoras de la Investigación del Sistema Sanitario Público de Andalucía (RFGI-SSPA) en alcanzar este estatus.

Según ha indicado la Junta en una nota, la certificación, otorgada por la alianza global ATTP tras una evaluación por pares, valida la competencia profesional para liderar proyectos que conectan la ciencia académica y clínica con el sector empresarial.

Asimismo, ha señalado que para el sistema sanitario y la universidad, contar con gestores acreditados RTTP garantiza que los procesos de protección de resultados, negociación de contratos y creación de alianzas estratégicas se realizan bajo los mismos estándares de calidad que aplican instituciones de referencia como Oxford, el MIT o el Karolinska.

La Junta ha destacado que la obtención de esta credencial avala el modelo de gestión de la innovación implementado en Inibica desde 2021, enfocado en potenciar la investigación traslacional. Durante este periodo se ha consolidado una Oficina de Transferencia de Conocimiento (OTC) propia, inscrita formalmente con el número 116 en el Registro del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades a través de su entidad gestora, la Fundación para la Gestión de la Investigación Biomédica de Cádiz.

Esta estrategia ha permitido la profesionalización de la gestión de la propiedad industrial e intelectual generada tanto en los hospitales universitarios de la provincia como en la Universidad de Cádiz. Asimismo, el Instituto ha experimentado un "notable crecimiento" en su capacidad de investigación clínica en colaboración con la industria farmacéutica, biotecnológica y digital, facilitando el acceso temprano de los pacientes gaditanos a terapias y diagnósticos innovadores, ha apuntado la Junta.

El comité internacional evaluó la capacidad de liderazgo del candidato a través de proyectos gestionados en diversas entidades, destacando singularmente el caso de éxito 'D&S-AI' desarrollado en Inibica. Esta iniciativa de colaboración público-privada para el diagnóstico de Covid-19 mediante Inteligencia Artificial ejemplifica el potencial del Instituto para generar tecnología sanitaria de vanguardia desde la provincia.

El proyecto abarcó el ciclo completo de innovación, desde la detección de una necesidad clínica hasta el desarrollo y validación de una herramienta con una precisión robusta, a su transferencia a la industria para generar retorno de la inversión al sistema público, demostrando que la investigación hospitalaria actúa como un motor eficaz para la generación de productos que mejoran la atención sanitaria.

Julio Ríos es Licenciado en Biotecnología por la Universidad Pablo de Olavide y Doctor en Nanomedicina por la Universidad de Mánchester. Cuenta con una amplia trayectoria en la gestión de la innovación, habiendo formado parte de Cambridge Enterprise (Reino Unido), donde gestionó la cartera de propiedad intelectual de la Universidad de Cambridge, así como consultoría académico-clínica.