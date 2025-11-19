Hospital de Jerez (Cádiz) participa en un estudio sobre cómo la IA puede predecir el riesgo de fallecimiento en la UCI

Hospital Universitario de Jerez de la Frontera, perteneciente al Área de Gestión Sanitaria de Jerez, Costa Noroeste y Sierra de Cádiz - JUNTA DE ANDALUCÍA

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 19 (EUROPA PRESS)

El Hospital de Jerez de la Frontera (Cádiz) participa en un estudio andaluz sobre cómo la inteligencia artificial (IA) puede ayudar a predecir el riesgo de fallecimiento en la UCI, después de analizar más de 100.000 casos clínicos para identificar de forma anticipada este riesgo en las primeras 72 horas de ingreso.

La Junta ha informado en una nota de que un grupo de investigadores vinculados al Sistema Sanitario Público de Andalucía ha publicado un artículo en Medicina Intensiva en el que demuestran "el potencial" de la inteligencia artificial para predecir el riesgo de fallecimiento en la UCI durante esas 72 horas, un periodo "crítico para la priorización y la toma de decisiones sobre los pacientes".

En concreto, los científicos han desarrollado un modelo basado en aprendizaje automático (machine learning) que ha alcanzado "altos niveles de precisión" y que no sólo ofrece una predicción del riesgo de mortalidad sino que, adicionalmente, permite explicar de manera clara qué factores influyen en dicho riesgo.

Para alcanzar este resultado, los profesionales han realizado un estudio retrospectivo analizando los datos anonimizados de 106.000 pacientes contando con su información fisiógica y bioquímica.

Los investigadores han probado distintos algoritmos de aprendizaje automático, concluyendo que el diseño que han desarrollado presenta "los mejores resultados", pues ofrece una capacidad predictiva "cercana al 93%".

Este trabajo ha sido realizado por un equipo multidisciplinar de profesionales, entre los que se encuentran investigadores de la Fundación Progreso y Salud --entidad dependiente de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencia--, en conreto, de su Laboratorio de Ciencia de Datos y de su Área de Evaluación de Tecnologías Sanitarias, quienes han trabajado en colaboración con Ángel Estella, jefe de la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Universitario de Jerez.

Además de esta publicación, ya han colaborado activamente en otras en las que plantean la inteligencia artificial como una herramienta útil para predecir situaciones de riesgo en el paciente crítico y apoyar la toma de decisiones.