El Hospital de Jerez finaliza la mejora integral de sus ocho quirófanos y ya están plenamente operativos

Uno de los quirófanos del Hospital de Jerez. - JUNTA DE ANDALUCÍA

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 16 (EUROPA PRESS)

El Hospital Universitario de Jerez de a Frontera, en el Área de Gestión Sanitaria de Jerez, Costa Noroeste y Sierra de Cádiz, ha finalizado la actuación de mejora integral de sus ocho quirófanos, que ya se encuentran plenamente operativos tras completarse con "éxito" todas las fases previstas.

En una nota, la Junta ha recordado que esta intervención se enmarca en el Acuerdo Marco de Obras de Reparación, Restauración, Rehabilitación y Conservación de Centros Sanitarios del Servicio Andaluz de Salud (SAS), de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias, en la provincia de Cádiz, y ha tenido como objetivo principal reforzar las condiciones de funcionamiento de una de las áreas más críticas del centro hospitalario. La inversión ha ascendido a 42.000 euros.

Asimismo, ha explicado que las actuaciones realizadas han incluido la reparación integral de los paramentos, la instalación de un revestimiento específico de policarbonato antibacteriano en las zonas más expuestas y la aplicación de pintura técnica especializada. Estos materiales, indicados para entornos hospitalarios, aportan mayor resistencia, durabilidad y facilidad de limpieza. Además, los techos han sido renovados con un acabado que mejora la luminosidad y el confort visual en el entorno quirúrgico.

La Junta ha indicado que los trabajos se han desarrollado de forma planificada en tres fases durante el periodo navideño, con el fin de minimizar el impacto en la actividad asistencial. Así, esta organización ha permitido mantener la continuidad del servicio, evitando la intervención simultánea en todos los quirófanos.

En este sentido, ha explicado que cada fase ha incluido obra, limpieza técnica especializada, muestreo microbiológico y validación higiénico-sanitaria, garantizando que cada quirófano retomara su actividad tras cumplir con todos los estándares exigidos de seguridad para los pacientes.

Finalmente, la Junta ha incidido en que la culminación de esta actuación supone una mejora notable en una de las áreas más importantes del centro y refuerza el compromiso del centro con la calidad asistencial y la seguridad del paciente.