El Hospital de Jerez transforma la sala de espera de Oncología con un proyecto de humanización

La delegada de Sanidad, Eva Pajares, en la nueva sala de espera de Oncología del Hospital de Jerez. - JUNTA DE ANDALUCÍA

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 4 (EUROPA PRESS)

El Hospital Universitario de Jerez, perteneciente al Servicio Andaluz de Salud (SAS), de la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias, ha culminado la renovación de las salas de espera de su Hospital de Día de Oncología, un proyecto de humanización, según ha indicado la Junta, que ha permitido transformar estos espacios para hacerlos más confortables, funcionales y acogedores para los pacientes y familiares que acuden diariamente a este servicio del Área de Gestión Sanitaria de Jerez, Costa Noroeste y Sierra de Cádiz.

En una nota, ha explicado que la actuación ha sido posible gracias a la beca Espacio SPERantia, promovida por la Sociedad Andaluza de Oncología Médica (SAOM), destinada a impulsar la humanización de los servicios de Oncología mediante la mejora de las salas de espera. El Servicio de Oncología Médica del Hospital de Jerez obtuvo esta ayuda en la convocatoria de 2025 con un proyecto centrado en la transformación de estos espacios, concebidos como una parte más del proceso asistencial.

Posteriormente, el Área de Gestión Sanitaria de Jerez, Costa Noroeste y Sierra de Cádiz y la SAOM suscribieron un convenio de colaboración que permitió desarrollar el proyecto de diseño y ejecutar la remodelación de las salas, culminando ahora una actuación alineada con la estrategia de humanización del Sistema Sanitario Público de Andalucía.

La Junta ha apuntado que el proyecto parte de una premisa clara, como es que el entorno también forma parte de los cuidados. Las salas de espera de Oncología son espacios donde muchas personas permanecen durante largos periodos de tiempo en una etapa especialmente delicada, por lo que disponer de ambientes más cálidos, cómodos y agradables contribuye a hacer más llevadera la espera.

Bajo esta filosofía, la actuación se ha desarrollado siguiendo un enfoque de diseño emocional para crear espacios más amables, funcionales y confortables, integrando el entorno como un elemento más de la atención sanitaria. Así, la remodelación ha permitido reorganizar espacios de espera mediante una nueva distribución, una propuesta cromática inspirada en tonos suaves y naturales, la incorporación de mobiliario ergonómico, nuevos revestimientos, una iluminación más confortable y diferentes ambientes destinados a la lectura, el descanso y el acompañamiento.

Según la Junta, el conjunto ofrece ahora una imagen más cálida y luminosa, favoreciendo una estancia más confortable, tal y como ha podido comprobar la delegada territorial de Sanidad y Consumo, Eva Pajares, durante una visita a las instalaciones.

La delegada ha resaltado que esta actuación responde a la creciente importancia que la humanización ha adquirido en la asistencia sanitaria, ya está demostrado que los espacios acogedores pueden contribuir a disminuir la ansiedad y el estrés asociados al diagnóstico y tratamiento del cáncer, mejorando la experiencia de los pacientes durante la estancia en el hospital.