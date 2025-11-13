El Hospital de Puerto Real (Cádiz) incorpora una técnica que premite estudiar el intestino delgado de forma no invasiva

Una sanitaria examinando una prueba realizada mediante cápsula endoscópica en el Hospital de Puerto Real. - JUNTA DE ANDALUCÍA

PUERTO REAL (CÁDIZ), 13 (EUROPA PRESS)

El Hospital Universitario de Puerto Real (Cádiz) ha incorporado a su cartera de servicios la cápsula endoscópica, una técnica que permite estudiar el intestino delgado de forma no invasiva, segura y sin necesidad de sedación, un procedimiento que comenzó a aplicarse hace un mes y prevé realizar una media de 25 exploraciones anuales.

La puesta en marcha de esta técnica por el Servicio de Aparato Digestivo del hospital supone un avance en el diagnóstico de patologías como el sangrado digestivo de origen oscuro, la enfermedad inflamatoria intestinal, los tumores del intestino delgado o los síndromes de malabsorción, que con frecuencia requerían exploraciones más invasivas o derivaciones a otros centros de la provincia, ha indicado la Junta en una nota.

"Con la cápsula endoscópica damos un paso más para que nuestros pacientes puedan recibir un diagnóstico completo sin salir de su hospital de referencia", ha subrayado Santiago Otero, jefe del Servicio de Aparato Digestivo.

El procedimiento consiste en la ingestión de una cápsula de pequeño tamaño equipada con una microcámara, que captura miles de imágenes del tubo digestivo durante su tránsito natural. Posteriormente, el material se procesa y analiza por los especialistas del servicio, lo que permite una evaluación íntegra del intestino delgado.

Como complemento, el Hospital de Puerto Real ha incorporado también la enteroscopia, una técnica endoscópica de mayor complejidad que permite visualizar y tratar directamente las lesiones detectadas mediante la cápsula endoscópica.

Con estas nuevas prestaciones, el centro refuerza su compromiso con una atención de calidad, cercana e innovadora, acercando la tecnología más avanzada a la ciudadanía de la Bahía de Cádiz.