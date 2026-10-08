Junta acomete por 66.000 euros tareas de emergencia en dos veredas de Puerto Serrano (Cádiz) dañadas durante borrascas

El delegado territorial de la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente en Cádiz, Óscar Curtido, en una visita a las obras en vías pecuarias junto al alcalde de Puerto Serrano, Daniel Pérez. - JUNTA DE ANDALUCÍA

PUERTO SERRANO (CÁDIZ), 8 (EUROPA PRESS)

La Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente está acometiendo tareas de emergencia en dos veredas de Puerto Serrano (Cádiz) que resultaron dañadas por la sucesión de borrascas de principios de año, destinando para ello 66.000 euros.

Para supervisar estos trabajos, el delegado territorial de esta consejería en la provincia de Cádiz, Óscar Curtido, ha visitado la zona junto al alcalde de Puerto Serrano, Daniel Pérez, y el equipo técnico encargado de estas labores, como ha indicado en una nota la Junta.

En el transcurso de la visita, Curtido ha explicado que desde el Gobierno andaluz están desarrollando los trabajos necesarios para arreglar las veredas de Algodonales y Morón en este término municipal, subrayando también "la apuesta" de la Consejería, en el marco del Plan Andalucía Actúa, por acometer trabajos de emergencia en vías pecuarias de la provincia afectadas por el paso del tren de borrascas.

El delegado territorial ha añadido que estas tareas "son fundamentales" para las comunicaciones rurales y para garantizar la accesibilidad y la seguridad.

Tanto Curtido como el alcalde de Puerto Serrano han destacado la relevancia de estas infraestructuras y la importancia de la colaboración institucional para desarrollar estos trabajos, que han calificado de "necesarios".

La actuación en la vereda de Algodonales, con un importe estimado de 48.000 euros, comprende el acondicionamiento de aproximadamente 2,15 kilómetros de vía pecuaria. El firme presenta un deterioro generalizado como consecuencia de las escorrentías, con pérdida de material, irregularidades, formación de surcos y erosiones en los márgenes.

trabajos de emergencia incluyen el escarificado, el reperfilado y la compactación de la plataforma, con aporte de zahorra en las zonas más deterioradas, así como la limpieza, apertura y reperfilado de las cunetas para mejorar la evacuación de las aguas.

Por su parte, la actuación en la vereda de Morón cuenta con un presupuesto de alrededor de 18.000 euros y contempla el acondicionamiento de un tramo de más de un kilómetro de vía pecuaria, afectado por la pérdida de material del firme y por procesos de erosión provocados por las escorrentías, especialmente en los márgenes y taludes.

Los trabajos de emergencia incluyen el escarificado, el reperfilado y la compactación de la plataforma, con aporte de zahorra en las zonas más deterioradas, así como el saneo y la recuperación de los bordes afectados. Además, se actuará sobre los taludes mediante la retirada de tierras y piedras procedentes de desprendimientos, se procederá a la regularización de estos taludes, y se realizará un desbroce selectivo de la vegetación.

Para mejorar la evacuación de las aguas y reducir futuros procesos erosivos, se procederá también a la apertura, limpieza y reperfilado de las cunetas laterales, que se conectarán con las zonas naturales de desagüe.