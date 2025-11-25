La Junta adjudica por 1,7 millones la mejora del acceso a La Línea (Cádiz) por la carretera del Zabal

LA LÍNEA DE LA CONCEPCIÓN (CÁDIZ), 25 (EUROPA PRESS)

La Junta de Andalucía ha adjudicado por cerca de 1,7 millones de euros (1.654.773) la mejora del acceso a La Línea de la Concepción (Cádiz) por la carretera A-383 a la altura del polígono El Zabal. El Gobierno andaluz actuará así "en una de las vías principales de acceso a la ciudad, que tendrá con un viario mucho más fluido y seguro", según ha explicado la consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz.

En una nota, Díaz ha indicado que, con esta adjudicación, "se cumple con la palabra dada al alcalde de La Línea en mayo, cuando se le aseguró que la carretera del Zabal era una prioridad para el Gobierno de Juanma Moreno y que contaría con proyecto e inversiones reales para mejorar la vida de los linenses".

Estas obras de mejora, que se han adjudicado a la empresa Construcciones Pérez Jiménez, se desarrollarán entre los kilómetros 4,8 y 7,3 y estarán cofinanciadas con fondos europeos del programa Feder 2021-2027, según ha indicado la Junta, que ha explicado que la intervención en la carretera del Zabal incluye varias actuaciones, de las que una de ellas será la ejecución de dos colectores de saneamiento de aguas pluviales en entre los puntos kilométricos 6 y 6,8, para aliviar el funcionamiento de la red y evitar las inundaciones que se producen en la calzada.

Además, se instalarán tuberías definidas y los sumideros necesarios, así como una regularización transversal de la calzada con mezcla bituminosa en caliente para el funcionamiento adecuado de la nueva red, ha señalado la Junta, que ha añadido que el proyecto también comprende la rehabilitación del firme del tronco en 3,5 kilómetros de la A-383.

En la intervención, también se ejecutará una glorieta en la intersección actual que comunica esta carretera con el polígono El Zabal y el camino de Estepona para mejorar la seguridad vial y que se adapte a la realidad de una carretera que, a partir de aquí, se transforma en una vía netamente urbana, con múltiples intersecciones con calles, acerados y aparcamientos a los lados, numerosas redes de servicios existentes o pasos de peatones.

La carretera A-383 de acceso a La Línea, con origen en la intersección A-7 y final en el municipio linense, tiene una longitud de 7,38 kilómetros y pertenece a la Red Básica de Articulación de la Red de Carreteras de Andalucía, con un tráfico cercano superior a los 4.000 vehículos al día, ha recordado la Junta.

(ep)