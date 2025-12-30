La Junta adjudica las obras de construcción de la Ciudad de la Justicia de Algeciras por 27 millones de euros

Proyecto e la Ciudad de la Justicia de Algeciras. - JUNTA DE ANDALUCÍA

La Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública ha adjudicado la construcción de la Ciudad de Algeciras por 26,9 millones de euros (IVA incluido), cuya obra arrancará en el mes de febrero, concluyendo así el procedimiento administrativo de esta infraestructura para el Campo de Gibraltar.

En una nota, la Junta ha subrayado que se acaba así con "décadas de promesas" y pone "a disposición de la ciudadanía" y los operadores jurídicos un edificio de más de 13.000 metros cuadrados y el primero de carácter judicial 'Near Zero Building', o lo que es lo mismo, de consumo energético nulo y que se autoabastecerá.

Asimismo, ha indicado que las obras de la Ciudad de la Justicia han sido adjudicadas a la UTE conformada por Soluciona Obras y Servicios SLU, Lirola Ingeniería y Obras S.L y Nacimiento, Infraestructuras y Medioambiente S.L. La nueva sede se ubicará en la Avenida Virgen del Carmen, sobre el solar del actual edificio que alberga a la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Cádiz y otros órganos judiciales, que será demolido. Una actuación que ya cuenta con el visto bueno por parte del Ayuntamiento.

El inmueble tendrá una superficie construida de 13.086 metros cuadrados en un edificio con sótano y dos alturas, por un lado, mientras por otro tendrá una torre de seis plantas, sin que interfiera en las vistas ni de los edificios colindantes ni de la plaza Marqués de Verboom. Una gran cristalera será la seña de identidad del inmueble que permitirá que desde el gran vestíbulo interior y las escaleras centrales se pueda ver el Peñón y la Bahía algecireña, según ha apuntado la Junta.

Actualmente, las sedes judiciales de Algeciras suman 9.405 metros cuadrados entre las cinco sedes, lo que se traducirá casi en el doble, 18.152 metros cuadrados, en solo dos edificios, la nueva Ciudad de la Justicia y la de Plaza de la Constitución, separando así las jurisdicciones de carácter Penal y las de Civil. Esto va a permitir acabar con la actual dispersión, doblar el espacio actual y mejorar la atención al ciudadano, ha indicado la Junta.

Asimismo, ha explicado que el edificio, cuyo proyecto ha sido redactado por la UTE Fresneda-Zamora, se desarrollará en dos fases para así no interferir en la vida judicial. El proyecto prevé para la fase uno un plazo máximo de ejecución de 18 meses y la dos de 20 meses, con lo que en total la construcción no podrá exceder de los 38 meses.

Así, la primera incluirá la construcción del torreón de seis plantas mientras se mantiene la actividad en el edificio actual, del cual se demolerá el pabellón norte, ya que está en desuso. La fase dos arrancará una vez que se haya producido el traslado de los órganos del viejo inmueble al nuevo. Será entonces cuando se derribe al completo la actual sede de la Audiencia y se inicie la obra del resto de la Ciudad de la Justicia, por lo que la planificación garantiza que la actividad judicial no se interrumpa en ningún momento, a pesar de la magnitud de la obra.

En la Ciudad de la Justicia, que nace adaptada a la nueva Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia, se ubicarán las Secciones de lo Penal, de Instrucción, de Violencia sobre la Mujer, el Juzgado de Guardia, Fiscalía de Área, Sección y Fiscalía de Menores que estarán separados del resto, y el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (IMCL). Además, contará con diez salas de vistas, tres de ellas de grandes dimensiones para los juicios con jurado y los macrojuicios; dos salas Gesell; salas de lactancia; aparcamientos y zona de detenidos en el sótano.

Las demás jurisdicciones, Sección Civil, la Sección Social y la Sección Contencioso-Administrativa permanecerán en la sede de la Plaza de la Constitución, que pasará a aglutinar todas las jurisdicciones que no sean de carácter Penal.

NEAR ZERO BUILDING

La Junta ha señalado que la Ciudad de la Justicia es uno de los proyectos estrellas del Plan de Infraestructuras Judiciales 2023-30, junto a la de Jerez y Cádiz en la provincia, y se concibe como un edificio de consumo energético casi nulo, Near Zero Building, dotado de cubiertas ajardinadas, placas fotovoltaicas, climatización eficiente, iluminación LED y una envolvente térmica de alta calidad.

Además, estará plenamente adaptado a personas con movilidad reducida y contará con cuatro accesos diferenciados, así como circulaciones segregadas para público, personal y detenidos.

En la presentación del proyecto, el pasado mes de julio, el consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, destacó que la Ciudad de la Justicia es "una solución definitiva y un modelo referente". "Es un edificio judicial del siglo XXI, modelo en sostenibilidad, accesibilidad y digitalización, una infraestructura pensada para hoy y para el futuro de la Justicia en Algeciras", concluyó.