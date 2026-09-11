La Junta y la AECC refuerzan la atención integral a pacientes con cáncer del Campo de Gibraltar

La delegada de Sanidad, Eva Pajares, con representantes de la Asociación Española Contra el Cáncer. - JUNTA DE ANDALUCÍA

CÁDIZ 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las Áreas de Gestión Sanitaria Campo de Gibraltar Este y Oeste del Servicio Andaluz de Salud (SAS), de la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias, han formalizado sendos convenios de colaboración con la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) para reforzar la atención integral que reciben las personas con cáncer y sus familias durante el proceso de esta enfermedad.

Según ha explicado la Junta en una nota, los acuerdos se enmarcan en el convenio marco suscrito el pasado mes de febrero entre la Consejería y la AECC, que establece un modelo común de colaboración para el conjunto del sistema sanitario público andaluz y permite coordinar programas de voluntariado, acompañamiento emocional, orientación psicológica y atención social.

Esta colaboración permitirá acercar a pacientes y familiares distintos recursos de apoyo complementarios a la atención sanitaria, con el objetivo de mejorar su bienestar y contribuir a reducir el impacto emocional, social y relacional asociado al diagnóstico y tratamiento del cáncer.

La delegada territorial de Sanidad y Consumo, Eva Pajares, ha agradecido a la AECC la labor de sus voluntarios en los centros sanitarios de la provincia, una labor que contempla voluntariado, apoyo y acompañamiento además de atención emocional y psicológica a pacientes oncológicos y sus familiares, junto con actividades de entretenimiento durante la estancia y talleres formativos e informativos dirigidos a mejorar la calidad de vida de pacientes y familiares.

Pajares ha mantenido dos encuentros con los representantes de la asociación, en los Hospitales Universitarios de La Línea de la Concepción y Punta de Europa de Algeciras, junto a los gerentes de las Áreas Sanitarias, Sergio Calderón y Fátima González, respectivamente. Durante estas reuniones, la delegada ha destacado que la colaboración busca facilitar que las personas afectadas por el cáncer dispongan de una red de apoyo durante las distintas fases de la enfermedad, atendiendo no solo a sus necesidades clínicas, sino también a aquellas relacionadas con el bienestar emocional, familiar y social.

El convenio, según ha explicado a la Junta, establece asimismo los mecanismos de coordinación entre los profesionales del centro sanitario y la AECC, de manera que los pacientes y familiares puedan conocer y acceder a los recursos disponibles de forma adecuada y ordenada.

Con esta colaboración, el Sistema Sanitario Público de Andalucía y la AECC consolidan una línea de trabajo orientada a la humanización de la atención oncológica y al acompañamiento de las personas durante un proceso que puede generar importantes necesidades más allá del ámbito estrictamente sanitario.

La firma de estos acuerdos supone, además, un nuevo paso en el desarrollo territorial del convenio marco Consejería-AECC, que establece un modelo común de colaboración para toda Andalucía y reconoce el papel de las entidades sociales como complemento de la atención prestada por el Sistema Sanitario Público, según ha apuntado la Junta.