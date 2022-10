Junta agradece al Ayuntamiento de Vejer (Cádiz) su implicación con el empleo juvenil a través del programa Joven Ahora

VEJER DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El delegado territorial de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo en Cádiz, Daniel Sánchez, ha visitado este viernes el Ayuntamiento de Vejer de la Frontera para conocer a los trabajadores acogidos a la iniciativa Joven Ahora del municipio y agradecer al Consistorio su implicación con el empleo juvenil. El alcalde de Vejer, Francisco Manuel Flor Lara, ha valorado la visita al delegado de Empleo y le ha agradecido también la ayuda recibida por parte de la Junta de Andalucía a través de esta iniciativa y que "gracias a esto, nuestro municipio puede darle una oportunidad a nuestros jóvenes".

"Hemos contratado a 19 personas a través de esta subvención, en la que la consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo aporta 171.000 euros y nuestro ayuntamiento otros 35.000. Las personas contratadas participan en cinco proyectos diferentes, como son el estudio de infraestructura en la red del servicio de Aguas y la inversión para implantar contadores de telelectura, el resanado y embellecimiento de espacios públicos, el diseño de la imagen promocional de diversas actividades de las distintas delegaciones municipales, la administración electrónica y el apoyo a la gestión de la propia iniciativa Joven Ahora", ha destacado el regidor a través de un comunicado.

Sánchez, por su parte, ha señalado que "es un placer estar en Vejer y visitar a las personas que se han incorporado a este importante plan de empleo juvenil, al que la Junta aporta 9.000 euros por cada trabajador".

Ha aclarado también que "a la aportación económica de la Junta, cada ayuntamiento debe incrementarle la parte correspondiente al convenio colectivo, tal y como lo exigieron en su día los sindicatos".

En esta línea, ha remarcado que algunos municipios de la provincia "no se han acogido a esta ayuda por no consignar dentro de sus presupuestos una partida presupuestaria para la equiparación de sueldos, cuando por ley, la Unión Europea nos ha exigido un máximo de 9.000 euros por persona contratada". "Ayuntamientos como Sanlúcar de Barrameda, Jerez de la Frontera o Ubrique, se han quedado fuera porque no han tenido a bien acogerse a este plan", ha añadido.

El delegado de Empleo ha agradecido el compromiso con el empleo del ayuntamiento de Vejer, "un municipio con unos 1.600 desempleados, pero que, vistos con perspectiva, mejora respecto al año pasado y respecto a septiembre de 2019, justo antes de empezar la pandemia. Y eso es porque en Vejer se están haciendo las cosas bien y hacer las cosas bien, es acogerse a este tipo de planes de empleo".

También ha añadido que "en la peor época para el empleo del sector servicios como es el otoño-invierno, el Ayuntamiento puede poner en mano de los jóvenes del municipio seis meses de empleo, lo que hará que mejore su ocupabilidad y su futuro acceso al empleo al tener experiencia en una administración pública".

Las personas contratadas, recibirán también la tutorización del propio Consistorio y contarán con acciones de orientación a través del asesoramiento especializado por parte de profesionales de la orientación del Servicio Andaluz de Empleo (SAE).

En la provincia de Cádiz, se presentaron a la iniciativa Joven Ahora 43 solicitudes resueltas durante el mes de agosto y ya puestas en marcha en su totalidad en los distintos ayuntamientos y entidades locales que han participado. Serán en total unas 644 personas jóvenes de entre 18 y 29 años contratadas y un total de 5,79 millones de euros en ayudas.

Sánchez ha aprovechado para añadir que "la Junta está comprometida con los ayuntamientos, pero también con las empresas, con los autónomos y con las entidades sin ánimo de lucro y anima a todas ellas a acogerse a los incentivos de Empleo Estable, cuyo plazo está aún abierto hasta el próximo 18 de noviembre".