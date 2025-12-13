La Junta de Andalucía anuncia la ampliación de la Unidad de Investigación Clínica del Hospital de Jerez (Cádiz)

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, visitando el Hospital Universitario de Jerez (Cádiz). - JUNTA DE ANDALUCÍA

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 13 (EUROPA PRESS)

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, ha anunciado este sábado en Jerez (Cádiz), donde ha visitado uno de los 42 puntos de vacunación sin cita distribuidos por centros comerciales y zonas de gran afluencia de público de toda Andalucía para facilitar la inmunización de los grupos de riesgo ante la gripe y la covid-19, que el Hospital Universitario de Jerez inicia ya las obras para afrontar la ampliación de la Unidad de Investigación Clínica.

Según ha una nota remitida por la Consejería, Sanz ha asegurado que estos trabajos van a permitir "modernizar una infraestructura clave, incorporar nuevo personal especializado y reforzar el papel de Jerez como nodo provincial de investigación biomédica". Asimismo, el titular de Sanidad ha explicado que se trata de "un ambicioso proyecto" que cuenta con una subvención de 980.100 euros del Instituto Carlos III, en el marco de la convocatoria Unidades de Investigación 2024, en la modalidad de nueva creación, dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, cofinanciado por la Unión Europea.

"Esta nueva infraestructura va a contribuir a seguir generando conocimiento desde Andalucía", ha valorado. Además, el consejero ha detallado que este proyecto permitirá poner en marcha nuevos espacios y áreas funcionales dentro de la Unidad de Investigación Clínica del Hospital Universitario de Jerez, que actuará como nodo integrado de INiBICA.

De esta forma, la Unidad contará con una estructura para ensayos clínicos en fases tempranas (Fase I y II); se ampliarán las consultas, se creará una sala de enfermería, nuevas áreas administrativas, un hospital de día y se reformarán las salas blancas del servicio de Farmacia. También se reforzará el personal con la incorporación de nuevos perfiles profesionales, entre ellos un facultativo responsable de ensayos clínicos, un técnico de farmacia especializado y un técnico de biobanco y personal de enfermería específico para esta área.

En este sentido, Sanz ha defendido que "el sector de la investigación en salud en el Sistema Sanitario Público de Andalucía es hoy un sector de alto valor", que genera "riqueza para nuestra comunidad e impacto positivo en la salud de nuestros ciudadanos". Así, ha señalado, "por cada euro invertido en la investigación e innovación atraemos 3,1 euros externos y generamos empleo altamente cualificado", con alrededor de 2.000 profesionales contratados. "Hablamos de un sector sólido y en crecimiento constante por el que vamos a seguir apostando", ha añadido el consejero.