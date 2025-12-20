La Junta de Andalucía aprueba 45 proyectos de 'Activa-T Joven' para contratar a 520 jóvenes en Cádiz

Archivo - Una persona trabaja con madera en la EASD Antonio Faílde, a 19 de mayo de 2023, en Ourense, Galicia (España). - Agostime - Europa Press - Archivo

CÁDIZ 20 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Delegación Territorial de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo en Cádiz ha aprobado 45 proyectos en ayuntamientos y Entidades Locales Autónomas (ELAs) de la provincia de Cádiz dentro del programa 'Activa-T Joven', destinado a fomentar la contratación de jóvenes desempleados de entre 18 y 29 años. Estos proyectos permitirán la incorporación de 520 jóvenes a jornada completa durante seis meses, con un importe total concedido de 6.052.800 euros.

Según ha detallado la Junta en una nota, las ayudas van desde los 10.900 hasta los 17.000 euros por contrato, dependiendo del grupo de cotización y de si los empleos corresponden a perfiles digitales o verdes.

El programa 'Activa-T Joven' consiste en proporcionar financiación a los ayuntamientos y ELAs para que contraten a jóvenes desempleados, beneficiarios del Sistema Nacional de Garantía Juvenil, en proyectos diseñados por las propias entidades locales. Las contrataciones no sustituyen puestos de trabajo estructurales y los candidatos son seleccionados a través del Servicio Andaluz de Empleo (SAE).

Además, el Gobierno andaluz ha señalado que los proyectos pueden durar hasta doce meses y han sido las propias administraciones las que han determinado el número de contrataciones necesarias, así como los perfiles profesionales requeridos. La formalización de los contratos se considera el inicio del proyecto y garantiza la participación activa de los jóvenes en iniciativas locales, reforzando su acceso al mercado laboral.

En Cádiz, todos los ayuntamientos han solicitado estas ayudas, salvo San Fernando, Sanlúcar de Barrameda, San Martín del Tesorillo, Trebujena y El Puerto de Santa María. Entre los municipios con mayor número de contrataciones destacan Arcos de la Frontera (53 jóvenes), San Roque (24), Barbate (24) y Los Barrios (22), mientras que las localidades más pequeñas han recibido ayudas para contratar entre 2 y 4 jóvenes.

El delegado territorial de Empleo en Cádiz, Daniel Sánchez Román, ha subrayado que "estos proyectos no solo facilitan que los jóvenes accedan al mercado laboral, sino que también fortalecen los servicios y proyectos de los propios municipios, generando así un doble beneficio para el territorio".

Asimismo, ha agradecido la participación de todas las administraciones en la iniciativa y ha añadido: "Estamos satisfechos de que la mayoría de los municipios de Cádiz hayan apostado por este programa y animamos a seguir impulsando la contratación juvenil".

"Hoy en día, los jóvenes son un colectivo que necesita todo el apoyo posible, y desde la Consejería de Empleo somos muy conscientes de ello. La participación en estas iniciativas es fundamental para garantizar que estas ayudas se hagan efectivas", ha destacado.

El programa forma parte de las medidas de empleo juvenil de Andalucía y está cofinanciado por el Fondo Social Europeo Plus (FSE+), con el objetivo de facilitar la inserción laboral de los jóvenes andaluces.