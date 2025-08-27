La Junta anuncia la compra de la sede judicial de Chiclana (Cádiz) por tres millones de euros y estudia su ampliación

El consejero de Justicia, José Antonio Nieto, en el acto de firma de un convenio con el alcalde de Chiclana, José María Román. - JUNTA DE ANDALUCÍA

CHICLANA DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 27 (EUROPA PRESS)

La Consejería de Justicia de Justicia, Administración Local y Función Pública va adquirir en propiedad el edificio del actual Palacio de Justicia de Chiclana de la Frontera (Cádiz), actualmente en régimen de alquiler, por un importe de tres millones de euros, una actuación que vendrá acompañada de una ampliación que ya está en estudio para que se pueda elevar la categoría del partido judicial de juez a magistrado.

Así lo ha anunciado este miércoles el consejero de Justicia, José Antonio Nieto, durante el acto de firma con el alcalde de Chiclana, José María Román, de un convenio para impulsar la administración digital y facilitar la tramitación online de los procedimientos municipales, ha indicado la Junta en una nota.

El consejero ha explicado que el acuerdo de compra se firmará "en breve" y que se va a realizar una inversión de tres millones de euros para ello, además de estar en estudio la ampliación del mismo para elevar la categoría del partido judicial.

"Chiclana es una de las poblaciones que más ha crecido en los últimos 20 años en la provincia y una de las preocupaciones era que los vecinos tengan el mejor servicio de Justicia posible", ha explicado Nieto, quien ha comentado que, en colaboración con el Ayuntamiento, "se han estudiado distintas posibilidades" hasta que finalmente se ha alcanzado un acuerdo con los propietarios del edificio en el que se ubican las seis unidades judiciales de la ciudad.

En este sentido, ha recordado que una de las posibilidades que se barajó era la cesión de un edificio municipal, agradeciendo al alcalde "su implicación y su colaboración", aunque finalmente se haya optado por adquirir el actual edificio, ya que esta era la alternativa que habían solicitado los diferentes operadores jurídicos y colectivos profesionales.

"Nos han pedido que se amplíe y ya estamos trabajando en esta vía", ha afirmado el consejero.

La compra del edificio y su ampliación va a permitir afrontar "un reto importante" para que Chiclana eleve la categoría de juez a magistrado, lo que redundará en "la calidad del servicio al dar más estabilidad", ya que supondrá que "aquellos jueces con aspiraciones de mejora profesional lo puedan hacer en Chiclana".

Para ello, ha dicho, es necesario que el partido judicial sume al menos una unidad judicial más, ya que la categoría de magistrado requiere al menos siete.

Así, ha indiado que se va a suscribir el acuerdo de compra "en breve" y a ver junto al Ayuntamiento las necesidades de ampliación para albergar al menos tres unidades judiciales más en el futuro. "La primera es urgente porque es la que eleva esa categoría a magistrado", ha apuntillado.

Para ello, desde la Consejería se va a reiterar, de la mano del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), en la petición al Ministerio de Justicia de dotar a Chiclana de una unidad judicial más, y que esta plaza se especialice en violencia de género.

Por su parte, el alcalde de Chiclana, José María Román, ha hecho hincapié en el anuncio que ha realizado el consejero sobre la ampliación de los Juzgados, un hecho "importante" dado el crecimiento de la ciudad.

Además, ha recordado el trabajo que durante los últimos años se ha venido realizando entre el Ayuntamiento y la Junta de Andalucía para dicha ampliación, destacando que "existía una demanda de la ciudad para que haya magistrado y pueda consolidar así la plaza, algo que pronto podrá ser una realidad".

El alcalde también ha reseñado la importancia de que ese séptimo Juzgado sea para violencia de género, entendiendo que esta ampliación es "primordial por el crecimiento de la ciudad", que marca la necesidad de servicios como este en el municipio.

"Tenemos una planificación de futuro para Chiclana que viene marcada por el crecimiento de la localidad y de su población, lo que requiere de servicios y equipamientos en los que ya estamos trabajando", ha finalizado José María Román.

CONVENIO PARA LA ADMINISTRACIÓN DIGITAL

José Antonio Nieto ha visitado Chiclana para firmar con el alcalde un convenio para que el Ayuntamiento incorpore el Catálogo electrónico de procedimientos de la administración local (Cep@l), que la Junta pone a disposición de las entidades locales de manera gratuita para ayudar a la digitalización de sus trámites.

Se trata de una herramienta que unifica y homogeneiza 446 procedimientos habituales, ampliable a 600, en la relación entre los ayuntamientos, los ciudadanos y las empresas, con el fin de que la documentación requerida, los formularios, el procedimiento, los plazos y la eficiencia sean iguales en todos los municipios y se puedan realizar online de principio a fin.

Además, "con total seguridad jurídica", ya que se ha contado con el asesoramiento del Consejo andaluz de secretarios, interventores y tesoreros de la Administración Local (Cosital).

El consejero ha destacado el avance que representa Cep@l al unificar los procedimientos administrativos y permitir que trámites habituales para ciudadanos y empresas, como la solicitud de un permiso de obra o una licencia de actividad, se gestionen de la misma manera en todos los municipios y puedan realizarse online, sin necesidad de desplazamientos.

Nieto, que ha estado acompañado por la viceconsejera, Ana Corredera, la delegada de la Junta en Cádiz, Mercedes Colombo, y la delegada territorial de la Consejería, Ana Bertón, ha recordado que ayuntamientos de capitales como Málaga o Córdoba ya han suscrito convenios para incorporar Cep@l, así como las ocho diputaciones para llegar a los municipios de menos de 20.000 habitantes a los que prestan servicio. En total, ya son 142 municipios adheridos en toda Andalucía y casi 400 entidades locales.

Por su parte, el alcalde ha agradecido la presencia del consejero en esta visita en clave administrativa que tiene el objetivo de que Chiclana pase a formar parte del Cep@l, y con ello facilitar los trámites que la ciudadanía debe realizar con la administración local.

"Esto permitirá dar comodidad y hacer los procesos más fáciles, permitiendo dar un paso más en la modernización, digitalización y el avance para la administración electrónica", ha asumido.