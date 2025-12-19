La Junta anuncia la licitación de la reparación del dique exento del puerto de Sanlúcar (Cádiz) por 3,5 millones

La delegada de la Junta de Andalucía en la provincia de Cádiz, Mercedes Colombo, en una visita al puerto de Bonanza en Sanlúcar de Barrameda. - JUNTA DE ANDALUCÍA

SANLÚCAR DE BARRAMEDA (CÁDIZ), 19 (EUROPA PRESS)

La delegada de la Junta de Andalucía en la provincia de Cádiz, Mercedes Colombo, ha visitado el puerto de Bonanza en Sanlúcar de Barrameda, donde ha celebrado que la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, a través de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía (APPA), haya sacado a licitación la reparación del dique exento del puerto para mejorar las condiciones del sector pesquero con una inversión de 3,5 millones de euros.

La delegada ha subrayado "la apuesta" del Gobierno de Juanma Moreno por la provincia de Cádiz y por Sanlúcar, donde ya se anunció la apertura del Camino del Práctico por un montante de casi seis millones de euros, ha recogido la Junta en una nota.

Mercedes Colombo ha dicho que esta actuación cuenta con un plazo de ejecución de 18 meses y se desarrollará en dos fases, con medidas específicas en cada una de ellas y compatibilizando las tareas con el trabajo del sector pesquero. Todo ello con el objetivo de mejorar las instalaciones.

Además, ha agradecido a la Cofradía de Pescadores su colaboración, destacando la importancia de coordinación entre las administraciones, en este caso con la Cofradía, ya que "ellos son los primeros interesados en que todo funcione".

La delegada ha subrayado que esta intervención "es clave para mejorar las prestaciones y el servicio a una de las flotas pesqueras más importante de la costa atlántica".

"Un sector tan pujante requiere de instalaciones dimensionadas a su actividad y a su demanda. Desde Puertos de Andalucía se está trabajando en otros proyectos de calado como la futura ampliación del puerto, que incluirá su ampliación al norte y una nueva pasarela de acceso al dique exento que ahora va a ser reparado", ha manifestado.

Como ha explicado, esta actuación garantizará la conservación, funcionalidad y durabilidad estructural del dique exento del puerto mediante la restitución de la integridad estructural de los elementos dañados. Con ello, se detendrán los procesos de degradación existentes y se mejorará la durabilidad de los materiales frente a la acción del ambiente marino.

Por su parte el patrón mayor de la Cofradía de Pescadores de Sanlúcar, Antonio Romero, ha agradecido a la Junta de Andalucía esta noticia que "nos han llegado adelantado por Reyes", agradeciendo "de corazón" la inversión anunciada. "La lucha de todos estos años ha tenido hoy su fruto y estamos encantados", ha sostenido.

La ejecución de los trabajos de reparación del dique exento se realizará en dos fases, con la apertura de un plazo de seis meses, en función de la antigüedad y el grado de deterioro.

La primera fase, con un presupuesto de 1.672.037 euros, corresponde a actuaciones sobre el tramo antiguo, correspondiente a la primera fase de construcción, mientras que la segunda fase se centra en el tramo de ampliación, que se ejecutó en una fase posterior y cuenta con distinta configuración y menor grado de deterioro. Esta segunda fase cuenta con un presupuesto de 1.879.232 euros.