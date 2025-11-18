La Junta anuncia que la redacción del proyecto de mejora de la A-2004 en Jerez se licitará a principios de 2026

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 18 (EUROPA PRESS)

La Junta de Andalucía mejorará el acceso a Jerez de la Frontera desde de la autovía Sevilla-Cádiz (AP-4) y la autovía Jerez-Los Barrios (A-381), según ha indicado la consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, en una reunión de trabajo con la alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, donde ha anunciado que la redacción del proyecto de mejora de la carretera A-2004 se licitará en el primer cuatrimestre de 2026.

Asimismo, ha indicado que ya han comenzado las obras de renovación del firme de la carretera, que durarán hasta final de la próxima semana con una inversión cercana al medio millón de euros.

En una nota, Rocío Díaz ha señalado que la intervención en esta carretera es fruto de las reuniones mantenidas entre la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento, que coinciden en "mejorar uno de los principales accesos a Jerez de la Frontera", con un tráfico que supera los 15.000 vehículos al día.

En este sentido, ha dado a conocer que los presupuestos de la Junta de Andalucía para 2026 "ya incorporan la licitación del proyecto de obra de mejora en esta vía" y que, con estas reuniones de trabajo, se afinará para que el proyecto cuente con las apreciaciones del Ayuntamiento. "Queremos sacar adelante el mejor proyecto y que dé respuesta a las necesidades de los jerezanos", ha remarcado.

"Tras años de reivindicaciones, hoy podemos decir que nos hemos puesto manos a la obra para mejorar y acondicionar esta carretera", ha destacado la alcaldesa, que ha añadido que "se trata de una reivindicación no sólo de los vecinos de la zona sino de la ciudad, porque Jerez merece tener unos accesos seguros y en condiciones".

Según ha explicado la Junta, el proyecto en cuestión abarcará una primera fase de un kilómetro y medio del tramo más interurbano, comprendido desde el Monasterio hasta la rotonda de Los Albarizones, a la altura de la carretera de acceso a El Puerto de Santa María (A-2002). Por su parte, El Ayuntamiento asumirá la segunda fase, sobre una superficie de 2,5 kilómetros de tramo urbano que se acometerá con posterioridad para no afectar a la circulación de una de las principales arterias de la ciudad.

En paralelo, la consejera de Fomento ha informado de que este lunes han comenzado las obras de renovación del firme de la carretera A-2004, con unos trabajos con un presupuesto de 400.000 euros y que, si todo va bien, estarán terminados a finales de la semana que viene. "Es una obra que no tiene mucha duración pero que creíamos que era precisa ponerla en marcha cuanto antes", ha indicado.

Se actuará de manera integral tanto el tramo desde el Monasterio de la Cartuja de Santa María de la Defensión, a las puertas de las autovías Sevilla-Cádiz (AP-4) y Jerez-Los Barrios (A-381), hasta la glorieta que conecta con la carretera hacia El Puerto de Santa María (A-2002) como en las zonas con mayor desgaste del tramo más urbano, ha explicado la Junta, que ha señalado que la obra se ejecutará a través del Plan de Asfaltado y Resiliencia, que contempla 24 millones para este año y otros 140 millones de euros para 2026 en la mejora de la red viaria de Andalucía.

Finalmente, la Junta ha destacado que sólo para la provincia de Cádiz hay previstos 21 millones de euros en la renovación de firmes. Hasta final se actuará no sólo en el acceso a Jerez, sino también en la autovía Jerez-Los Barrios (A-381), la autovía Jerez-Arcos (A-382) y la carretera A-393 que conecta Espera con Arcos de la Frontera.