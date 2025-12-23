La Junta aprueba una subvención de tres millones de euros para la rehabilitación del edificio Valcárcel de Cádiz

Archivo - Edifico Valcárcel en Cádiz en una imagen de archivo. - EUROPA PRESS/ARCHIVO

SEVILLA 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha autorizado el pago anticipado de la totalidad de la subvención excepcional de tres millones de euros para la cofinanciación, mediante convenio de colaboración entre la Consejería de Cultura y Deporte y la Diputación de Cádiz, del proyecto de consolidación del edificio Valcárcel de Cádiz, declarado Bien de Interés Cultural (BIC) como Monumento y catalogado como Sitio Histórico vinculado a los lugares de las Cortes y la Constitución de 1812.

El inmueble, ejemplo singular del barroco tardío gaditano con elementos neoclásicos que le dotan de racionalidad y modernidad para la época y construido entre 1730 y 1763, presenta un estado de conservación "muy deficiente" como consecuencia "de más de dos décadas sin uso y sin actuaciones de mantenimiento, agravado por su exposición directa al ambiente marino", ha detallado la Junta en una nota.

El proyecto de consolidación del edificio Valcárcel contempla una serie de actuaciones urgentes e imprescindibles para la conservación del inmueble. Destacan entre ellas la consolidación de cimentación y estructura, la reparación de cubiertas y fachadas para garantizar la estanqueidad y la demolición de anexos no históricos, así como diversas actuaciones de seguridad y protección del inmueble.

Según la Junta, existen razones "de interés público" que justifican la excepcionalidad de esta subvención y el abono de la totalidad de su importe con carácter previo a su justificación, como son la singularidad cultural, histórica y artística del inmueble, declarado BIC y con "relevantes" valores patrimoniales e identitarios con la historia de la ciudad de Cádiz, vinculado al comercio indiano y a los lugares de las Cortes y la Constitución de 1812.

La recuperación del edificio Valcárcel permitirá el uso futuro de los nuevos espacios para actividades culturales, formativas y expositivas, así como poder dotarlo de servicios públicos compartidos e impulsar iniciativas de cooperación entre instituciones locales y autonómicas que lo convertirán en un referente educativo de la universidad.