La Junta avanza en actuaciones de emergencia para reparar daños de las borrascas en Ubrique (Cádiz)

Mercedes Colombo supervisando actuaciones en Ubrique. - JUNTA DE ANDALUCÍA

UBRIQUE (CÁDIZ), 22 (EUROPA PRESS)

La delegada de la Junta de Andalucía en la provincia, Mercedes Colombo, ha visitado la zona de trabajos en cauces y otras infraestructuras dañadas por las borrascas que se están desarrollando en el término municipal de Ubrique.

"La Junta de Andalucía se comprometió con los alcaldes y alcaldesas de la Sierra tras el paso del tren de borrascas para la recuperación de esta zona tan importante para la provincia, que tantos recursos económicos aporta y donde un número importante de vecinos necesitan del apoyo del Gobierno andaluz, de ahí el Plan Andalucía Actúa que pusimos en marcha tras las borrascas y que ha invertido millones en esta comarca para hacer la vida más agradable a la ciudadanía", ha afirmado durante la visita, según ha indicado en una nota la Junta.

En este sentido, en cifras comarcales, Colombo se ha referido a "una respuesta rápida y eficaz en carreteras, con más de 50 millones de euros de inversión en la Sierra de Cádiz, de los 107 que se están invirtiendo en la provincia, para reparar esas vías dañadas por las borrascas".

Por otra parte, ha informado de que las actuaciones de emergencia en cauces e infraestructuras hidráulicas, en el término municipal ubriqueño, para reparar los daños ocasionados por el paso del tren de borrascas, cuentan con una inversión de más de 10,3 millones de euros, y que a ellas se suman otras iniciativas y proyectos en esta localidad, impulsados desde el Gobierno andaluz.

Desde el ámbito de la Administración local, desde la Junta de Andalucía se ha concedido una subvención a Ubrique por importe de 307.000 euros, dentro de las ayudas a ayuntamientos, que sirven para reparar daños ocasionados por el paso de las borrascas encadenadas. Anteriormente, en el marco de ayudas a entidades locales afectadas por la DANA en 2024 se destinaron 45.500 euros a Ubrique, ha recordado.

La Junta ha explicado que las actuaciones de emergencias en infraestructuras de agua incluyen, por una parte, obras de reparación de daños en las infraestructuras del trasvase Guadiaro-Majaceite en este término municipal, por valor de 4,1 millones de euros.

Además, se incluyen actuaciones de emergencia en el dominio público hidráulico respecto al río Ubrique y arroyo Seco en el entorno de este término municipal, con un presupuesto de 6,2 millones de euros. Incluyen trabajos en varios tramos como las partes urbana y extraurbana del arroyo Seco, y la zona del río Ubrique aguas abajo de la confluencia con Garganta de Barrida.