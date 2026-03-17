Junta y Ayuntamiento de San Roque (Cádiz) trabajan en la homologación de aulas del centro de La Pólvora

El delegado territorial de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía en Cádiz, Daniel Sánchez Román, ha visitado este martes el centro de La Pólvora en San Roque (Cádiz). - JUNTA DE ANDALUCÍA

SAN ROQUE (CÁDIZ), 17 (EUROPA PRESS)

El delegado territorial de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía en Cádiz, Daniel Sánchez Román, ha visitado este martes el centro de La Pólvora, un espacio en el que de forma conjunta con el Ayuntamiento de San Roque se está trabajando para la acreditación de espacios y la homologación de aulas que permitan impartir programas formativos y certificados de profesionalidad.

Sánchez ha hecho esta visita acompañado por la concejala de Educación en el Ayuntamiento de San Roque, Belén Jiménez, y el concejal municipal de Empleo, Fernando Vega, como ha detallado la Junta en una nota.

Durante la misma han participado técnicos de la Delegación Territorial de Empleo y del Ayuntamiento de San Roque, con quienes se ha recorrido las instalaciones de este edificio municipal, concebido para el desarrollo de actividades formativas.

El delegado territorial ha destacado la importancia de la colaboración institucional para impulsar la formación vinculada al empleo. En este sentido, ha señalado que desde la Junta sabe de la importancia que la formación tiene de cara al empleo, y que por ello, se han puesto a disposición del Ayuntamiento de San Roque para trabajar de forma conjunta en la acreditación de espacios y homologación de aulas.

Durante el recorrido por el centro se ha analizado el potencial de las instalaciones, donde podría ser compatible la acreditación de nuevas especialidades formativas. Esto permitiría ampliar la oferta de certificados de profesionalidad vinculados a proyectos de Empleo y Formación, así como a iniciativas estratégicas como el Proyecto Singular de Hidrógeno Verde.

Asimismo, ha explicado que se ha detallado al Ayuntamiento la oferta formativa que actualmente se está desarrollando y que responde a las necesidades de las empresas, un programa que se ha trabajado con ellas para que puedan encontrar en la provincia "la mano de obra cualificada que necesitan para el desarrollo de sus proyectos".

La visita ha servido para reforzar la colaboración entre la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de San Roque con el objetivo de impulsar la formación y mejorar las oportunidades de empleo en el municipio.